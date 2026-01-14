El gobierno francés sobrevive a dos mociones de censura sobre el acuerdo con el Mercosur

El gobierno del primer ministro francés, Sébastien Lecornu, sobrevivió este miércoles a una segunda moción de censura en la Asamblea Nacional convocada en protesta contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur .

La moción, presentada por el partido de extrema derecha Agrupación Nacional (RN), fue respaldada por 142 miembros de la cámara baja del parlamento. Se necesitaban 288 votos para que la moción fuera aprobada.

Una moción de censura presentada anteriormente por el partido de extrema izquierda France Unbowed (LFI) sobre el mismo asunto también había fracasado.

A pesar de la oposición francesa, los estados miembros de la UE aprobaron la semana pasada la firma del acuerdo largamente debatido con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Los agricultores franceses llevan meses protestando contra el acuerdo que, según ellos, amenaza la agricultura local al crear una competencia desleal con las importaciones sudamericanas más baratas.

La RN y la LFI acusaron al gobierno de no hacer lo suficiente para bloquearlo.

“Dentro del país, son un gobierno de vasallos al servicio de los ricos. Fuera, están humillando a nuestra nación ante la Comisión Europea y el imperio estadounidense”, declaró la jefa de la diputada del LFI, Mathilde Panot, al gobierno, en el parlamento antes de la votación de la moción de censura del miércoles.

El Partido Socialista descartó respaldar las mociones de censura y el partido conservador Les Républicains también dijo que no votaría para censurar al gobierno por el Mercosur.

Como resultado, ambas mociones fueron rechazadas. La presentada por LFI recibió solo 256 votos a favor, 32 menos de los necesarios para su aprobación. La segunda moción, presentada por la extrema derecha, recibió 142 votos a favor y también fue rechazada.

Lecornu dijo que el tiempo dedicado a los votos de censura estaba retrasando aún más los tensos debates sobre el presupuesto del país para 2026, en el que, según él, los líderes políticos deberían centrarse.

“Están actuando como francotiradores al acecho, disparando por la espalda al ejecutivo en el preciso momento en que debemos enfrentar disrupciones internacionales”, dijo.

