  • Cotizaciones
    miércoles 14 de enero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    El gobierno francés sobrevive a dos mociones de censura sobre el acuerdo con el Mercosur

    El gobierno francés sobrevivió el miércoles a dos mociones de censura presentadas por partidos de extrema izquierda y extrema derecha, quienes lo acusaron de no hacer lo suficiente para frenar el acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur tras su aprobación la semana pasada

    El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, interviene durante los debates sobre dos mociones de censura relativas al acuerdo UE-Mercosur en la Asamblea Nacional de París, el 14 de enero de 2026.

    El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, interviene durante los debates sobre dos mociones de censura relativas al acuerdo UE-Mercosur en la Asamblea Nacional de París, el 14 de enero de 2026.

    FOTO

    Alain Jocard / AFP
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    La moción, presentada por el partido de extrema derecha Agrupación Nacional (RN), fue respaldada por 142 miembros de la cámara baja del parlamento. Se necesitaban 288 votos para que la moción fuera aprobada.

    Leé además

    Agricultores franceses bloquean la Asamblea Nacional con tractores durante una manifestación en el marco de las protestas y acciones convocadas por varios sindicatos de agricultores contra el acuerdo del Mercosur, en París.
    Video
    Comercio

    El gobierno francés enfrenta dos mociones de censura por el acuerdo UE-Mercosur

    Por RFI
    Una paca de heno con la inscripción “No al Mercosur” se coloca en un tractor mientras agricultores participan en un bloqueo en la autopista A1 cerca de Fresnes-lès-Montauban, Paso de Calais, el 12 de enero de 2026.
    Video
    Comercio

    Acuerdo UE-Mercosur: los agricultores franceses mantienen la presión y atacan los puertos

    Por France 24

    Una moción de censura presentada anteriormente por el partido de extrema izquierda France Unbowed (LFI) sobre el mismo asunto también había fracasado.

    A pesar de la oposición francesa, los estados miembros de la UE aprobaron la semana pasada la firma del acuerdo largamente debatido con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

    Los agricultores franceses llevan meses protestando contra el acuerdo que, según ellos, amenaza la agricultura local al crear una competencia desleal con las importaciones sudamericanas más baratas.

    La RN y la LFI acusaron al gobierno de no hacer lo suficiente para bloquearlo.

    “Dentro del país, son un gobierno de vasallos al servicio de los ricos. Fuera, están humillando a nuestra nación ante la Comisión Europea y el imperio estadounidense”, declaró la jefa de la diputada del LFI, Mathilde Panot, al gobierno, en el parlamento antes de la votación de la moción de censura del miércoles.

    El Partido Socialista descartó respaldar las mociones de censura y el partido conservador Les Républicains también dijo que no votaría para censurar al gobierno por el Mercosur.

    Embed - Agricultores franceses mantienen protestas contra acuerdo UE - Mercosur • FRANCE 24 Español

    Como resultado, ambas mociones fueron rechazadas. La presentada por LFI recibió solo 256 votos a favor, 32 menos de los necesarios para su aprobación. La segunda moción, presentada por la extrema derecha, recibió 142 votos a favor y también fue rechazada.

    Lecornu dijo que el tiempo dedicado a los votos de censura estaba retrasando aún más los tensos debates sobre el presupuesto del país para 2026, en el que, según él, los líderes políticos deberían centrarse.

    “Están actuando como francotiradores al acecho, disparando por la espalda al ejecutivo en el preciso momento en que debemos enfrentar disrupciones internacionales”, dijo.

    Con Reuters

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    Venezuela

    Sistema político otra vez dividido por situación en Venezuela

    Por Redacción Búsqueda
    Entrevista

    “Hay que dar vuelta la página y generar opciones nuevas dentro del Partido Nacional”, dice Alejo Umpiérrez

    Por Federico Castillo
    Mercosur

    UE-Mercosur: el gobierno buscará ratificación rápida en Uruguay y cree que en Europa “no será sencilla”

    Por Redacción Búsqueda
    Venezuela

    Vaivenes discursivos en la oposición sobre la situación en Venezuela

    Por Federico Castillo

    Te Puede Interesar

    Fachada de la DGI.

    Impuestos: recaudación de la DGI bajó en diciembre pero creció 2,7% real en todo 2025

    Por Redacción Búsqueda
    Donald Trump.

    Estados Unidos congela trámites de visado de inmigración y la medida alcanza a ciudadanos uruguayos

    Por  RFI  y Redacción Búsqueda
    Detalles patrios en cintos anchos.

    Tendencias: lo que se usa en el este, desde accesorios con símbolos patrios a 'mesh hats'

    Por Belén Riguetti Aparicio
    Sede del Ministerio de Economía, en Colonia y Paraguay.

    Tres centros de análisis contrastan su balance sobre la economía; desafío de 2026 será lograr crecer más

    Por Ismael Grau