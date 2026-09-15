El hijo de Trump confirma que un empresario ruso pagó los festejos de su boda

Donald Trump Jr. y Bettina Trump dijeron en una publicación conjunta en la cuenta de Instagram de Bettina que su “querido amigo” Umar Kremlev “generdió generosamente dos noches increíbles” de festividades en las Bahamas en mayo.

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La confirmación llegó después de que el sitio web de investigación ProPublica informara que Kremlev sufragó cientos de miles de dólares para las fiestas.

“Fue un regalo de bodas extraordinariamente generoso de un amigo, y algo por lo que estuvimos y seguimos estando increíblemente agradecidos”, decía la publicación de Bettina y Don Jr.

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El presidente Trump no asistió a la boda ni a las festividades, alegando que tenía que permanecer en Washington durante las conversaciones sobre la guerra con Irán.

Kremlev preside la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), con la que el Comité Olímpico Internacional rompió relaciones tras reiteradas advertencias sobre su gestión financiera y cuestiones éticas.

Según informes, el empresario ruso Umar Kremlev (derecha) gastó cientos de miles de dólares en lujosas fiestas para celebrar la boda de Donald Trump Jr. en las Bahamas. Aquí se le ve visitando un centro de boxeo con el presidente ruso Vladimir Putin (izquierda) en 2022. Gavriil Grigorov / SPUTNIK/AFP

Vínculos de Putin

Según un comunicado de prensa de la IBA, el presidente ruso Vladimir Putin otorgó a Kremlev la condecoración “Orden de la Amistad” en abril de 2026, en el que aparecía una foto de Putin y Kremlev dándose la mano. “Durante la ceremonia, el presidente ruso elogió la resiliencia de la IBA a la hora de apoyar a los atletas a pesar de las presiones políticas”, decía el comunicado de la IBA.

El sitio web de la IBA también publicó fotos de Donald Trump Jr. en el escenario con Kremlev en un evento en Estambul en septiembre de 2025.

La publicación de Bettina Trump en Instagram iba acompañada de 20 fotos, entre ellas una de la pareja de recién casados en la playa y otras de los otros hijos del presidente Trump: Eric Trump, Ivanka Trump y Tiffany Trump. “Es lamentable que algo tan personal y feliz pueda ser reinterpretado como algo político o siniestro simplemente por quién es alguien o de dónde viene”, añadía la publicación.

ProPublica publicó una foto grupal de la boda en la que, según afirmó, se veía la parte superior de la cabeza de Kremlev.

Según el medio de comunicación de investigación ruso Proekt, Kremlev es originario de Tayikistán, trabajaba como promotor de boxeo de nivel medio y cultivaba vínculos con el Servicio Federal de Protección (FSO), cuya función es proteger a los altos funcionarios en Rusia.

Según se informó, Kremlev también es miembro del club de motociclistas Lobos Nocturnos, afín al Kremlin.

Los miembros de los Lobos Nocturnos se desplazaron en masa a la península ucraniana de Crimea justo después de su anexión por Rusia en marzo de 2014, y también han luchado codo con codo con los separatistas prorrusos en el este de Ucrania.

Con AFP

FUENTE:RFI