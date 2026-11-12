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    El papa León XIV llamó a superar las divisiones del pasado durante su visita a Perú, al que definió como “su patri”

    El papa León XIV fue recibido con calidez en Perú, el país donde vivió durante casi veinte años y al que considera su “patria”; durante su visita pidió a los peruanos que afronten los dolorosos episodios del pasado con “justicia y sensibilidad”

    El papa León XIV reacciona al salir de una reunión con la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, este miércoles 11 del Palacio de Gobierno en Lima (Perú).

    El papa León XIV reacciona al salir de una reunión con la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, este miércoles 11 del Palacio de Gobierno en Lima (Perú).

    FOTO

    EFE/ John Reyes Mejía
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    El papa León XIV regresó a Perú. Recibido entre vítores, el pontífice, conocido por muchos peruanos como el padre Roberto, se mostró profundamente conmovido por la bienvenida.

    Miles de fieles salieron a las calles de Lima para recibirlo y ondearon banderas del Vaticano. Estadounidense de nacimiento y también ciudadano peruano, Robert Prevost vivió casi veinte años en el país. Durante ese tiempo ejerció su ministerio en comunidades pobres, especialmente en el norte, donde conoció de cerca la pobreza, defendió el medio ambiente y cuestionó en reiteradas ocasiones a las autoridades.

    “Durante décadas, compartí la vida de los peruanos. Muchos me abrieron las puertas de sus hogares, compartieron sus comidas conmigo y, por supuesto, un buen ceviche, y me hicieron sentir como uno más”, recordó el Papa. También destacó la solidaridad de la población ante las emergencias y reclamó instituciones capaces de prevenir y actuar a tiempo cuando una vida está en peligro. Sus primeras declaraciones tuvieron un marcado contenido político.

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    Justicia por los crímenes del pasado

    El miércoles, León XIV recorrió las calles de la capital en el papamóvil hasta llegar al Palacio Presidencial, donde se reunió con Keiko Fujimori. Más tarde, pronunció un discurso ante autoridades políticas y representantes de la sociedad civil en el Gran Teatro Nacional. Allí se refirió a las violaciones de derechos humanos cometidas durante el gobierno de Alberto Fujimori.

    Sin mencionar directamente las leyes de amnistía para policías y militares, cuestionadas por organizaciones defensoras de los derechos humanos, el pontífice reclamó justicia por los crímenes del pasado. “Regreso [...] a mi patria”, afirmó, antes de pedir a los peruanos que superen las divisiones históricas y aborden ese pasado con “justicia y sensibilidad”.

    El gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), condenado por violaciones de derechos humanos, sigue dividiendo profundamente a Perú. Su hija, Keiko Fujimori, que se presenta como su heredera política, es la novena persona en ocupar la presidencia del país en diez años, en medio de una prolongada inestabilidad política. De los últimos 14 gobernantes, seis fueron encarcelados y otro permanece bajo arresto domiciliario, según la Agencia France-Presse.

    Seguridad, medio ambiente y críticas al gobierno

    El Papa también defendió el derecho de las familias a vivir “sin miedo”. “Son aspiraciones sencillas, pero nadie debería verse privado de ellas”, afirmó. Perú atraviesa una crisis de seguridad marcada por el crecimiento de los grupos criminales. Según datos policiales, los homicidios anuales pasaron de 1.000 en 2018 a 2.600 en 2025. En el mismo periodo, las denuncias por extorsión aumentaron de 3.200 a 26.500 al año.

    León XIV también pidió proteger la naturaleza y respetar a las comunidades que dependen de ella, en un país donde la minería ilegal registra un fuerte crecimiento. Insistió en la necesidad de contar con instituciones comprometidas, capaces de prevenir las emergencias y actuar a tiempo para proteger vidas. El reclamo cobra especial relevancia tras las graves inundaciones provocadas por las lluvias anormales asociadas al fenómeno de El Niño en las últimas semanas.

    Sus palabras fueron críticas apenas veladas a la presidenta Keiko Fujimori, a quien muchos peruanos reprochan su falta de respuesta ante las inundaciones y la inseguridad. El pontífice, de 71 años, quien recientemente fue operado de cáncer de pulmón, comenzó en Perú la última etapa de una gira de doce días por Sudamérica, después de visitar Uruguay y Argentina.

    Tras su paso por Lima, León XIV tiene previsto viajar a Chiclayo, en el norte del país, donde fue obispo entre 2015 y 2023. Luego visitará Cusco, en los Andes, y Pucallpa, en la Amazonía, donde se reunirá con representantes de comunidades indígenas.

    FUENTE:RFI

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