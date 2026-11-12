El sello de León XIV

El papa León XIV, nacido hace 71 años como Robert Francis Prevost en Chicago, Estados Unidos, parece ser un hombre sensible, humano y muy actualizado. Pero un rasgo particular de su visita a Uruguay llamó la atención: su amable cercanía, una virtud que da una sensación muy reconfortante a quienes lo siguen.

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A lo largo de la cobertura desplegada por el equipo de Galería y Búsqueda durante los tres días que León XIV recorrió Uruguay, recogimos infinidad de testimonios de personas que se habían levantado a la 1.30 de la madrugada, o directamente no habían dormido para estar donde estaba el papa. Miles llegaron desde lejos, recorrieron cientos de kilómetros, algunos tomaron aviones, muchos hicieron horas de ómnibus para ver al papa lo más cerca posible; tal vez saludarlo, poder tocarlo, o tener la suerte de que bendijera al bebé de la familia.

Cuando preparábamos la cobertura en la redacción, no sabíamos qué tan fuertes iban a ser las medidas de seguridad y qué tan cerca los fotógrafos y periodistas iban a poder estar de León XIV. Nos llevamos una grata sorpresa.

En primer lugar, resultó curioso que el papamóvil no fuera enteramente cubierto y solo tuviera un vidrio curvo por delante, dejando los costados al descubierto; un modelo que ya había introducido el papa Francisco, probablemente con la intención de estar más cerca de la gente, reduciendo así su propia seguridad.

Una vez que León XIV puso el pie en tierras uruguayas ya notamos que no parecía una persona muy preocupada por cuidar en extremo su integridad física. Al contrario. Desde la camioneta negra que lo trasladaba a su llegada, iba saludando con la ventanilla baja a quienes lo esperaban en las calles. Luego se subió al papamóvil en Parque Rodó, donde una multitud lo rodeó y varias personas emocionadas contaron que pudieron tocarle la mano.

La distancia entre el obispo de Roma y el pueblo uruguayo se siguió reduciendo cuando en las primeras palabras que pronunció públicamente demostró un profundo conocimiento del país, su historia y sus desafíos. Habló de Artigas, del Éxodo del Pueblo Oriental y describió el friso del monumento al prócer en la plaza Independencia como nunca antes un uruguayo lo había escuchado. (La próxima vez que pase por allí me detendré a ver todo lo que el papa vio y nosotros nunca vimos.)

Luego de los discursos y las reuniones protocolares junto a la plana mayor del gobierno, León XIV caminó hacia la Puerta de la Ciudadela, se encontró con una cuerda de tambores, recibió el saludo solemne y cariñoso del Lobo Núñez, y, subido al minipapamóvil, comenzó una procesión hacia la plaza Matriz donde se sumergió en el calor del pueblo.

Y de esta manera quedó planteado el estilo de este papa, cercano, amable, amoroso; pues en sus gestos se lo veía cómodo de estar entre la gente, de escuchar sus palabras, de recibir su afecto, de emocionarse con sus testimonios.

El ápice estuvo en su visita a Casavalle y ese encuentro cercano con la realidad más dura que puede vivir el ser humano. Escuchó atentamente historias desgarradoras, abrazó y besó.

Está claro que la intensa labor misionera y parroquial que desempeñó durante tantos años en Perú lo hicieron un ser humano humilde e inteligente, que utiliza el lugar que ocupa hoy para llegar directamente a las personas con un mensaje que les da esperanza. Si alguien tan importante como el papa llega desde lejos para visitarnos y escucharnos, será porque nosotros también importamos.