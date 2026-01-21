  • Cotizaciones
    El Parlamento Europeo vota un posible recurso judicial contra el acuerdo Mercosur en medio de protestas agrarias

    Mientras los Eurodiputados se disponen a votar si remitir el acuerdo comercial del Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, retrasando así su aplicación, los agricultores de todo el continente se han reunido en Estrasburgo para seguir protestando contra el acuerdo, que según ellos socavará la producción

    La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (centro), conversa con la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas (izq.), y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa (der.), durante la sesión plenaria del Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia, el 21 de enero de 2026.

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Casi 1.000 tractores estaban estacionados frente al edificio del Parlamento Europeo y se habían reunido unos 5.000 agricultores, incluso de países que ratificaron el acuerdo. “Si bien algunos países son favorables al Mercosur, dentro de los países hay eurodiputados que lo cuestionan fuertemente y podría decidirse por unos pocos votos, así que hay que mantener la presión”, afirmó Hervé Lapie, secretario general de la FNSEA, el principal sindicato agrícola francés.

    von der leyen tras firma del acuerdo mercosur-ue: ?elegimos el comercio justo frente a los aranceles?
    Acuerdo comercial

    Von der Leyen tras firma del acuerdo Mercosur-UE: “Elegimos el comercio justo frente a los aranceles”

    Por  Redacción Búsqueda , France 24  y RFI
    Yamandu Orsi pronuncia un discurso durante la ceremonia de firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur.  
    Acuerdo comercial

    Orsi dice que acuerdo Mercosur-UE es “apostar por reglas en tiempos de volatilidad”

    Por Redacción Búsqueda
    Embed - STRASBOURG ERUPTS: Tractors Block Parliament, Farmers Demand Mercosur Agreement Halt

    Presión sobre los eurodiputados

    Los agricultores esperan reunirse con los eurodiputados antes de que voten este miércoles 21 si piden o no al Tribunal de Justicia Europeo que revise el acuerdo, lo que retrasaría el proceso de ratificación.

    El acuerdo comercial, que se firmó el sábado en Paraguay, crearía una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, entre la UE y Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

    Las negociaciones comenzaron en 1999, con la mayoría de los Estados miembros de la UE apoyando el acuerdo, que ayudaría a ciertos sectores y ampliaría las oportunidades comerciales.

    Francia ha tomado la iniciativa de oponerse en los últimos años, bajo la presión de los agricultores preocupados por las importaciones agrícolas libres de impuestos.

    Según los términos del acuerdo, la UE obtendría un mayor acceso a los mercados latinoamericanos para las exportaciones de automóviles, maquinaria y vinos y bebidas espirituosas, al tiempo que permitiría las importaciones de carne vacuna, azúcar, arroz y soja.

    Los agricultores advierten que estos productos agrícolas podrían no estar examinados adecuadamente para cumplir con los estándares medioambientales y de seguridad de la UE y serían más baratos, lo que perjudicaría a los productores europeos.

    El Parlamento Europeo debe votar sobre el acuerdo en abril o mayo. Pero antes, los legisladores decidirán este miércoles si debe ser revisado por el Tribunal de Justicia.

    Una resolución presentada por 150 eurodiputados de diferentes grupos políticos pide que el tribunal evalúe la base jurídica del acuerdo y su compatibilidad con los tratados de la UE.

    Si se aprueba, la revisión podría retrasar varios meses la ratificación del acuerdo comercial y el tribunal podría exigir modificaciones.

    Protestas-Mercosur-Estrasburgo
    Un tractor avanza entre nubes de humo mientras agricultores europeos se congregan en protesta frente al Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia, el 20 de enero de 2026.

    Un tractor avanza entre nubes de humo mientras agricultores europeos se congregan en protesta frente al Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia, el 20 de enero de 2026.

    De la granja al plato

    En Francia, la oposición al Mercosur se extiende más allá del ámbito agrícola. Varios departamentos han anunciado medidas para prohibir productos latinoamericanos en las comidas escolares.

    El departamento de Loiret anunció la semana pasada que votará el viernes 23 sobre una propuesta para dejar de comprar carne de América Latina para los comedores de sus escuelas secundarias, que sirven unas 24.000 comidas al día.

    El presidente del departamento, Marc Gaudet, dijo que cualquier costo adicional sería absorbido por las autoridades locales y expresó su esperanza de que esto alentaría medidas similares en las ciudades (que administran comedores escolares primarios) y la región.

    El lunes, el departamento de Côte-d'Or, en Borgoña, anunció una propuesta similar. “No podemos aceptar una competencia desleal que ponga en peligro a nuestros agricultores”, declaró a la radio local el presidente del departamento, François Sauvadet.

    Dijo que la prohibición también ayudaría a aumentar la cantidad de ingredientes locales utilizados en los almuerzos escolares, que actualmente es del 55 por ciento, con un objetivo del 80 por ciento para 2027.

    FUENTE:RFI

    Acuerdo comercial

    Francia espera que el Parlamento Europeo frustre el acuerdo comercial con el Mercosur

    Por RFI
    Entrevista

    Para Fernando Pereira, la izquierda tiene que batallar la idea instalada por la derecha de que hablar de impuestos es “pecado”

    Por  Victoria Fernández  y Santiago Sánchez
    Acuerdo comercial

    El acuerdo del cuarto de siglo: logros, desafíos y deudas del pacto Mercosur-UE

    Por France 24
    Fiscal de Corte

    El oficialismo plantea como prioridad la designación de un nuevo fiscal de Corte este año, pero la oposición se mantiene firme detrás de Ferrero

    Por Redacción Búsqueda

    Video

    El Parlamento Europeo vota un posible recurso judicial contra el acuerdo Mercosur en medio de protestas agrarias

    Por RFI
    Adela Gleijer y Juan Manuel Tenuta
    Video

    Maestra de dos orillas: falleció a los 92 años la actriz Adela Gleijer, ícono del teatro El Galpón

    Por Javier Alfonso
    Streaming.

    Plataformas digitales crecen en Uruguay: superan las 30 y pagaron en un año más de US$ 50 millones a DGI

    Por Ismael Grau
    Mario Lubetkin participa durante la instalación de la LXVII Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común del Sur (Mercosur), en Foz de Iguazú (Brasil).

    Oficialismo “obliga” a interpelar al canciller Lubetkin, según la oposición

    Por Redacción Búsqueda