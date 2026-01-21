El Parlamento Europeo vota un posible recurso judicial contra el acuerdo Mercosur en medio de protestas agrarias

Los agricultores franceses lideran una protesta de dos días en Estrasburgo para intentar convencer a los eurodiputados de que retrasen la implementación del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur .

Casi 1.000 tractores estaban estacionados frente al edificio del Parlamento Europeo y se habían reunido unos 5.000 agricultores, incluso de países que ratificaron el acuerdo. “Si bien algunos países son favorables al Mercosur, dentro de los países hay eurodiputados que lo cuestionan fuertemente y podría decidirse por unos pocos votos, así que hay que mantener la presión”, afirmó Hervé Lapie, secretario general de la FNSEA, el principal sindicato agrícola francés.

Los agricultores esperan reunirse con los eurodiputados antes de que voten este miércoles 21 si piden o no al Tribunal de Justicia Europeo que revise el acuerdo, lo que retrasaría el proceso de ratificación.

El acuerdo comercial, que se firmó el sábado en Paraguay , crearía una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, entre la UE y Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

Las negociaciones comenzaron en 1999, con la mayoría de los Estados miembros de la UE apoyando el acuerdo, que ayudaría a ciertos sectores y ampliaría las oportunidades comerciales.

Francia ha tomado la iniciativa de oponerse en los últimos años, bajo la presión de los agricultores preocupados por las importaciones agrícolas libres de impuestos.

Según los términos del acuerdo, la UE obtendría un mayor acceso a los mercados latinoamericanos para las exportaciones de automóviles, maquinaria y vinos y bebidas espirituosas, al tiempo que permitiría las importaciones de carne vacuna, azúcar, arroz y soja.

Los agricultores advierten que estos productos agrícolas podrían no estar examinados adecuadamente para cumplir con los estándares medioambientales y de seguridad de la UE y serían más baratos, lo que perjudicaría a los productores europeos.

El Parlamento Europeo debe votar sobre el acuerdo en abril o mayo. Pero antes, los legisladores decidirán este miércoles si debe ser revisado por el Tribunal de Justicia.

Una resolución presentada por 150 eurodiputados de diferentes grupos políticos pide que el tribunal evalúe la base jurídica del acuerdo y su compatibilidad con los tratados de la UE.

Si se aprueba, la revisión podría retrasar varios meses la ratificación del acuerdo comercial y el tribunal podría exigir modificaciones.

Protestas-Mercosur-Estrasburgo Un tractor avanza entre nubes de humo mientras agricultores europeos se congregan en protesta frente al Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia, el 20 de enero de 2026. EFE

De la granja al plato

En Francia, la oposición al Mercosur se extiende más allá del ámbito agrícola. Varios departamentos han anunciado medidas para prohibir productos latinoamericanos en las comidas escolares.

El departamento de Loiret anunció la semana pasada que votará el viernes 23 sobre una propuesta para dejar de comprar carne de América Latina para los comedores de sus escuelas secundarias, que sirven unas 24.000 comidas al día.

El presidente del departamento, Marc Gaudet, dijo que cualquier costo adicional sería absorbido por las autoridades locales y expresó su esperanza de que esto alentaría medidas similares en las ciudades (que administran comedores escolares primarios) y la región.

El lunes, el departamento de Côte-d'Or, en Borgoña, anunció una propuesta similar. “No podemos aceptar una competencia desleal que ponga en peligro a nuestros agricultores”, declaró a la radio local el presidente del departamento, François Sauvadet.

Dijo que la prohibición también ayudaría a aumentar la cantidad de ingredientes locales utilizados en los almuerzos escolares, que actualmente es del 55 por ciento, con un objetivo del 80 por ciento para 2027.

FUENTE:RFI