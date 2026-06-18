El petróleo cae más de 3 % tras el acuerdo entre Irán y Estados Unidos
La firma de un memorando para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz redujo la tensión en los mercados. El Brent y el WTI registraron fuertes bajas mientras continúan las gestiones para un acuerdo definitivo
Buques comerciales y petroleros que se preparan para transitar por el Estrecho de Ormuz, una de las vías marítimas estratégicas más importantes para el comercio mundial, mantienen su espera en el Golfo de Omán, el 17 de junio de 2026.
Los precios del petróleo bajaron más de 3 % este jueves después de que Irán y Estados Unidos firmaran un memorando de entendimiento que establece el fin inmediato de las hostilidades y abre el camino para un acuerdo definitivo en los próximos 60 días.
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La reacción de los mercados fue inmediata. El barril de West Texas Intermediate (WTI) cayó 3,4 % y se ubicó en 74,18 dólares, mientras que el Brent del mar del Norte, referencia internacional, retrocedió 3,02 % hasta los 77,15 dólares.
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La caída estuvo vinculada a la expectativa de una reducción de los riesgos sobre el suministro de crudo en Medio Oriente. El documento firmado por Washington y Teherán prevé la reapertura del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo, además del levantamiento gradual del bloqueo naval estadounidense y la reanudación de las exportaciones iraníes.
En paralelo, la televisión estatal iraní informó que 11 embarcaciones del país atravesaron el bloqueo naval estadounidense. Pakistán y China celebraron el avance diplomático y destacaron que el entendimiento puede contribuir a reducir las tensiones en la región.
Embed - Los puntos principales del memorando de entendimiento firmado por EE. UU. e Irán • FRANCE 24
El memorando también incluye el compromiso de Estados Unidos de levantar sanciones contra Irán y facilitar el acceso a fondos iraníes congelados. A cambio, Teherán reiteró que no desarrollará armas nucleares, aunque aclaró que su programa de misiles queda fuera de cualquier negociación.
Pese al anuncio, Irán señaló que aún no está confirmada una nueva ronda de conversaciones con Estados Unidos prevista para este viernes en Suiza, donde ambas partes buscarían avanzar hacia un acuerdo final que luego debería ser respaldado por el Consejo de Seguridad de la ONU.