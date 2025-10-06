Estados Unidos afirma que “ya no quedan barcos” en Venezuela y advierte ataques terrestres

El mandatario dijo que las operaciones podrían concentrarse en las rutas terrestres.
El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que atacó un nuevo barco en las costas de Venezuela y que “ya no quedan navíos” en el Caribe venezolano
Washington afirma que esas embarcaciones transportan droga con la intención de distribuirla ilegalmente en Estados Unidos.
FUENTE:FRANCE24