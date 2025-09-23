Estados Unidos ofrece apoyo económico a Argentina

El gesto se da en un contexto de fragilidad financiera, donde el gobierno de Javier Milei trabaja en distintas estrategias para fortalecer las reservas y sostener la estabilidad cambiaria.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, manifestó su respaldo a la Argentina y afirmó que está dispuesto a “contribuir con lo necesario” para ayudar a mejorar la situación económica del país
De cara a las elecciones legislativas previstas para octubre, la administración busca incrementar el ingreso de dólares y así reforzar su posición en medio de un clima político y económico complejo.
FUENTE:FRANCE24