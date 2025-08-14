Europa: voraces incendios forestales azotan países del Mediterráneo

Regiones de Montenegro, España y Francia están siendo consumidas por las llamas, acabando con las viviendas de decenas de familias y afectando principalmente a las personas de las áreas rurales.
Las altas temperaturas y los fuertes vientos han contribuido a que los incendios forestales arrasen con el Mediterráneo
FUENTE:FRANCE24