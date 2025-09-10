UE propone sanciones a Israel por Gaza y refuerza apoyo a Polonia frente a Rusia

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció este miércoles ante el Parlamento Europeo que planteará la suspensión parcial del acuerdo de asociación entre la Unión Europea (UE) e Israel “en sus aspectos comerciales” debido al drama humanitario en Gaza.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
“No podemos permitirnos quedarnos paralizados”, declaró Von der Leyen, quien propuso sanciones contra los “ministros extremistas israelíes” y una suspensión parcial del acuerdo comercial. La medida, sin embargo, enfrenta importantes obstáculos: los Estados miembros de la UE están divididos sobre la respuesta al conflicto en Medio Oriente, lo que ha dejado al bloque paralizado diplomáticamente durante meses. Para avanzar, la presidenta abogó por pasar de la unanimidad a la “mayoría cualificada”, de modo de aprobar decisiones con mayor rapidez.
El tono marcial de su intervención se acentuó tras la denuncia de Polonia contra Rusia por “actos de agresión” luego de interceptar al menos siete objetos en su espacio aéreo durante un ataque ruso contra Ucrania. Según Bruselas, estas violaciones parecen “intencionadas”. Von der Leyen pidió reforzar la defensa europea para contar con “medios estratégicos independientes” y anunció que los intereses de los activos rusos congelados se utilizarán para un nuevo “préstamo de reparación” a Ucrania, sin tocar directamente dichos fondos.
Además, la presidenta informó que se organizará próximamente una cumbre dedicada al regreso de los niños ucranianos secuestrados por Rusia y que Europa prepara un nuevo paquete de sanciones contra Moscú, que podría apuntar a países que aún compran hidrocarburos rusos. Más allá de estos anuncios, Von der Leyen insistió en la necesidad de reformas profundas para enfrentar un “mundo hostil” y adaptarse a un “nuevo orden mundial”.