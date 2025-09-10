  • Cotizaciones
    miércoles 10 de septiembre de 2025

    UE propone sanciones a Israel por Gaza y refuerza apoyo a Polonia frente a Rusia

    Ursula von der Leyen propone suspender parcialmente el acuerdo comercial con Israel por Gaza y anuncia medidas de apoyo a Polonia y Ucrania frente a Rusia

    Ursula von der Leyen.

    Ursula von der Leyen.

    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció este miércoles ante el Parlamento Europeo que planteará la suspensión parcial del acuerdo de asociación entre la Unión Europea (UE) e Israel “en sus aspectos comerciales” debido al drama humanitario en Gaza.

    “No podemos permitirnos quedarnos paralizados”, declaró Von der Leyen, quien propuso sanciones contra los “ministros extremistas israelíes” y una suspensión parcial del acuerdo comercial. La medida, sin embargo, enfrenta importantes obstáculos: los Estados miembros de la UE están divididos sobre la respuesta al conflicto en Medio Oriente, lo que ha dejado al bloque paralizado diplomáticamente durante meses. Para avanzar, la presidenta abogó por pasar de la unanimidad a la “mayoría cualificada”, de modo de aprobar decisiones con mayor rapidez.

    Fuerzas Nacionales de Defensa Territorial de Polonia en el lugar donde se estrelló un dron ruso en la localidad de Wohyn, este de Polonia, el 10 de setiembre de 2025.
    Polonia activa el artículo 4 de la OTAN tras derribar varios drones rusos; Moscú niega la acusación

    Por France 24
    Acuerdo UE-Mercosur: sindicato agrícola francés denuncia una “traición anunciada”

    Por France 24
    Reforzar la defensa de Europa

    El tono marcial de su intervención se acentuó tras la denuncia de Polonia contra Rusia por “actos de agresión” luego de interceptar al menos siete objetos en su espacio aéreo durante un ataque ruso contra Ucrania. Según Bruselas, estas violaciones parecen “intencionadas”. Von der Leyen pidió reforzar la defensa europea para contar con “medios estratégicos independientes” y anunció que los intereses de los activos rusos congelados se utilizarán para un nuevo “préstamo de reparación” a Ucrania, sin tocar directamente dichos fondos.

    Además, la presidenta informó que se organizará próximamente una cumbre dedicada al regreso de los niños ucranianos secuestrados por Rusia y que Europa prepara un nuevo paquete de sanciones contra Moscú, que podría apuntar a países que aún compran hidrocarburos rusos. Más allá de estos anuncios, Von der Leyen insistió en la necesidad de reformas profundas para enfrentar un “mundo hostil” y adaptarse a un “nuevo orden mundial”.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

