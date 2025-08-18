Guerra en Gaza: Israel está librando una “campaña deliberada de hambruna”, afirma Amnistía Internacional

El grupo de derechos humanos Amnistía Internacional acusó el lunes a Israel de aplicar una “política deliberada” de hambruna en Gaza, mientras Naciones Unidas y grupos de ayuda advierten sobre la hambruna en el territorio palestino.
Israel está llevando a cabo una campaña deliberada de hambruna en la asediada Franja de Gaza, según declaró el lunes la organización de derechos humanos Amnistía Internacional. Siete personas más, dos de ellas niños, murieron el domingo por causas relacionadas con la desnutrición en el territorio palestino, según informó el Ministerio de Salud del enclave ocupado
El grupo de derechos humanos Amnistía Internacional acusó el lunes a Israel de aplicar una “política deliberada” de hambruna en Gaza, mientras Naciones Unidas y grupos de ayuda advierten sobre la hambruna en el territorio palestino.
Israel, que restringe severamente la ayuda que permite ingresar a la Franja de Gaza, ha rechazado repetidamente las acusaciones de hambruna deliberada en la guerra que dura 22 meses.
En un informe que cita testimonios de palestinos desplazados y de personal médico que trató a niños desnutridos, Amnistía afirmó que “Israel está llevando a cabo una campaña deliberada de hambruna en la Franja de Gaza ocupada”.
El grupo acusó a Israel de “destruir sistemáticamente la salud, el bienestar y el tejido social de la vida palestina”.
“Es el resultado previsto de los planes y políticas que Israel ha diseñado e implementado durante los últimos 22 meses para infligir deliberadamente a los palestinos de Gaza condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física, lo cual es parte integral del genocidio en curso de Israel contra los palestinos de Gaza”, dijo Amnistía.
Ministro israelí anuncia plan de asentamientos para “enterrar la idea de un Estado palestino”.
El informe se basa en entrevistas realizadas en las últimas semanas con 19 habitantes de Gaza desplazados que se refugian en tres campamentos improvisados, así como con dos miembros del personal médico en dos hospitales de la ciudad de Gaza.
Contactados por AFP, el ejército israelí y el Ministerio de Asuntos Exteriores no hicieron comentarios inmediatamente sobre las conclusiones de Amnistía.
Dos niños y cinco adultos murieron el domingo 17 por causas relacionadas con la desnutrición, según el Ministerio de Salud de Gaza. Naciones Unidas ha advertido que los niveles de hambruna y desnutrición en el territorio asediado están en su nivel más alto desde el inicio de la guerra.
En un informe publicado la semana pasada, el COGAT del Ministerio de Defensa israelí, un organismo que supervisa los asuntos civiles en los territorios palestinos, rechazó las afirmaciones de desnutrición generalizada en Gaza y cuestionó las cifras compartidas por el Ministerio de Salud en el territorio controlado por Hamás.
En abril, Amnistía acusó a Israel de cometer un “genocidio transmitido en vivo” contra los palestinos al desplazar por la fuerza a los habitantes de Gaza y crear una catástrofe humanitaria en el territorio asediado, acusaciones que Israel desestimó en ese momento como “mentiras flagrantes”.
Hospitales y testigos en Gaza dijeron que las fuerzas israelíes mataron al menos a 17 personas que buscaban ayuda humanitaria el domingo, incluidas nueve que esperaban camiones de ayuda de la ONU cerca del corredor Morag.
Hamza Asfour dijo que estaba justo al norte del corredor esperando un convoy cuando francotiradores israelíes dispararon, primero para dispersar a la multitud. Vio a dos personas con heridas de bala.
“O asumo este riesgo o espero a ver a mi familia morir de hambre”, dijo.
