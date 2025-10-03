Hamás acepta parte del plan de Trump: entregará rehenes, pero pide discutir el futuro de Gaza

Hamás anunció que aceptará liberar a todos los rehenes en Gaza bajo el plan de paz de Donald Trump, aunque advirtió que otros puntos de la propuesta —como el futuro del enclave y los derechos palestinos— requieren mayor negociación

Personas, caminando sobre escombros, abandonan la zona tras el ataque israelí en la calle Omar al-Mukhtar de la ciudad de Gaza, el 3 de octubre de 2025.

Hamás anunció este viernes que está dispuesto a liberar a todos los rehenes retenidos en Gaza conforme al plan de paz presentado por el presidente estadounidense Donald Trump. Sin embargo, aclaró que otros puntos de la propuesta —como el futuro político del enclave y los derechos del pueblo palestino— requieren más negociación y el consenso de otras facciones.

El pronunciamiento llegó pocas horas después de que Trump diera un ultimátum: aceptar el acuerdo antes del domingo por la noche o enfrentar “un infierno como nunca antes” con una ofensiva militar aún mayor.

El plan, diseñado junto al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, prevé la liberación inmediata de los 48 rehenes restantes —de los cuales se cree que unos 20 siguen con vida—, la entrega del poder y el desarme de Hamás. A cambio, Israel detendría su ofensiva, liberaría a cientos de prisioneros palestinos y permitiría la entrada de ayuda humanitaria. Gaza pasaría a estar bajo una administración internacional supervisada por Trump y el ex primer ministro británico Tony Blair, sin contemplar una futura reunificación con Cisjordania.

Hamás aceptó algunos elementos del plan, incluida la cesión del poder a un ente palestino independiente, pero rechazó pronunciarse sobre el desarme y subrayó que las decisiones de fondo deben basarse en una postura palestina unificada.

