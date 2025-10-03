Hamás acepta parte del plan de Trump: entregará rehenes, pero pide discutir el futuro de Gaza
Hamás anunció que aceptará liberar a todos los rehenes en Gaza bajo el plan de paz de Donald Trump, aunque advirtió que otros puntos de la propuesta —como el futuro del enclave y los derechos palestinos— requieren mayor negociación
Personas, caminando sobre escombros, abandonan la zona tras el ataque israelí en la calle Omar al-Mukhtar de la ciudad de Gaza, el 3 de octubre de 2025.
Hamás anunció este viernes que está dispuesto a liberar a todos los rehenes retenidos en Gaza conforme al plan de paz presentado por el presidente estadounidense Donald Trump. Sin embargo, aclaró que otros puntos de la propuesta —como el futuro político del enclave y los derechos del pueblo palestino— requieren más negociación y el consenso de otras facciones.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El plan, diseñado junto al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, prevé la liberación inmediata de los 48 rehenes restantes —de los cuales se cree que unos 20 siguen con vida—, la entrega del poder y el desarme de Hamás. A cambio, Israel detendría su ofensiva, liberaría a cientos de prisioneros palestinos y permitiría la entrada de ayuda humanitaria. Gaza pasaría a estar bajo una administración internacional supervisada por Trump y el ex primer ministro británico Tony Blair, sin contemplar una futura reunificación con Cisjordania.
Hamás aceptó algunos elementos del plan, incluida la cesión del poder a un ente palestino independiente, pero rechazó pronunciarse sobre el desarme y subrayó que las decisiones de fondo deben basarse en una postura palestina unificada.
Embed - Decenas de muertos en Gaza tras ataque israelí; Hamás evalúa el plan de paz de EE. UU.
Mientras tanto, la situación humanitaria en Gaza sigue siendo crítica: la ONU alerta que cientos de miles de desplazados viven en condiciones precarias, con familias enteras refugiadas en hospitales y sin recursos para huir hacia el sur.
Israel sostiene que Hamás debe rendirse y desarmarse por completo, mientras Trump insiste en que el acuerdo es la “última oportunidad” para poner fin a la guerra, que ya ha dejado más de 66.000 palestinos muertos y ha desplazado al 90% de la población de la Franja.