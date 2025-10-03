Uruguay gana terreno en la FIFA con récord de cinco cargos ejecutivos, incluidos Ignacio Alonso y Eduardo Ache

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) incrementó su presencia en órganos de gobierno de la FIFA tras una reunión realizada en Zúrich, Suiza, en la que se designaron en distintos puestos a Ignacio Alonso, Eduardo Ache, Alejandro Balbi, Andrea Lanfranco y Gastón Tealdi.

El nombramiento confirma la estrecha relación entre la gestión de la AUF, iniciada en 2019 por Alonso, con el abogado suizo Gianni Infantino, en la posición de presidente de la FIFA desde 2016. El vínculo se forjó a través del paraguayo Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), quien fue el principal impulsor y facilitador para que Infantino aceptara la organización de parte del Mundial 2030 en Uruguay, Argentina y Paraguay.

El Consejo de la FIFA —el mayor órgano de decisión estratégica y supervisión dentro de la FIFA— se reunió ayer jueves 2 en Zúrich para definir distintos temas administrativos, legales y de competición. Uno de esos temas fue la selección de cargos a las nuevas comisiones permanentes que asesoran al Consejo. En la FIFA existían siete comisiones permanentes, pero Infantino aprobó la creación de otras como parte de un paquete de reformas para construir una imagen de más gobernanza, transparencia y control que se despegue de los escándalos de corrupción de su antecesor, Joseph Blatter.

Entre las designaciones, que corren para el período 2025-2029, se encuentran cinco dirigentes uruguayos. Hasta ahora eran solo dos los uruguayos que integraban comisiones de FIFA: se mantuvo Balbi como miembro de la Comisión de Grupos de Interés, un espacio que ocupaba desde 2017 y que ahora se dividió en un sector para el fútbol masculino y otro para el fútbol femenino, y también continúa Tealdi dentro de la Cámara de Agentes del Tribunal del Fútbol, un lugar al que llegó en 2023. Los nuevos roles son para Ache, como representante del Comité de Relaciones Institucionales, y para Lanfranco en la Comisión de Responsabilidad Social en el Fútbol.

Se trata en los cuatro casos de personas del riñón de Alonso, quien fue electo presidente de la AUF en 2019 y reelecto en 2023 hasta 2027. Lanfranco, contadora y uno de los respaldos de Alonso en asuntos financieros y económicos, fue parte del Comité Ejecutivo anterior de la asociación y es parte del actual. Ache es hoy protesorero de Nacional y se prevé que en unas semanas deje esa función para sumarse al Comité Ejecutivo de la AUF. Ha sido fundamental en el acercamiento de Alonso con Domínguez y con Infantino, ya que conoce con profundidad los mundos Conmebol y FIFA. Sus contactos lo convirtieron en uno de los protagonistas silenciosos de la candidatura de Uruguay al Mundial 2030 y ya había integrado en 2017 la Comisión de Gobernanza, Auditoría y Cumplimiento de la FIFA, puesto al que tiempo después renunció. Ache estuvo esta semana en Zúrich para el Consejo e incluso Infantino publicó en su cuenta de Instagram una foto con él.

Tealdi, por su parte, fue consejero de Peñarol en la AUF y vicepresidente de la asociación en el período 2019-2023. Hoy es el responsable local de la sociedad anónima deportiva que gestiona Rampla Juniors, propiedad del empresario estadounidense Foster Gillett y para cuya compra intermedió Guillermo Tofoni, un agente de la FIFA argentino cercano a Alonso y con interés en los derechos de televisión del fútbol uruguayo que recientemente entraron en licitación. Balbi es actual vocal de Nacional y estaba establecido que iba a integrar el Comité Ejecutivo de la AUF en la gestión pasada, pero la propuesta quedó de lado porque debió asumir la presidencia de Nacional inesperadamente por el fallecimiento de Daniel Fuentes.

Deporte-Ache-Infantino-Zurich 2025-FIFA Eduardo Ache junto a Gianni Infantino, en una cena previa al Consejo de la FIFA en Suiza. FIFA

El nuevo puesto para Ignacio Alonso

Los integrantes de las nuevas comisiones fueron nominados por las respectivas federaciones que integran la FIFA, dentro de ellas la AUF. Se los nombró “tras un proceso de consulta exhaustivo”, informó la FIFA en un comunicado de prensa el jueves 2. ”Las comisiones permanentes permitirán una mayor participación de nuestras asociaciones miembro, las confederaciones y otros actores relevantes en nuestros procesos de toma de decisiones, un incremento de la representación femenina y una mayor especialización técnica en diversas áreas relevantes para el fútbol. En otras palabras, la FIFA estará mejor equipada para afrontar el futuro”, dijo Infantino durante el Consejo.

Alonso, que es miembro del Consejo de la FIFA desde 2019, fue nombrado a una de las comisiones más relevantes, la de Asesoría Comercial y de Marketing, encargada de trabajar sobre la explotación comercial de los activos de la FIFA, incluidos los derechos de transmisión televisiva de torneos oficiales, contratos de patrocinio y licencias. El presidente de la AUF estará en el cargo de coordinador, como representante del Consejo, encargado de supervisar las actuaciones de la comisión, en un área en la cual ha trabajado en los últimos años en Uruguay ante el vencimiento del contrato de la AUF y Tenfield, el 31 de diciembre de 2025.

El proceso, tras una causa judicial y una fuerte disputa política, desembocó en una licitación de los derechos de manera segmentada, a la cual Tenfield aún analiza si presentarse luego de no llegar a un acuerdo para la renovación del contrato. Durante la campaña en la que fue reelecto, las disputas con Tenfield y los reclamos de clubes uruguayos en desacuerdo con su gestión, Alonso contó con el apoyo político y económico de la Conmebol, que tiene un litigio vigente con una empresa de Francisco Casal a la cual demandó por US$ 10 millones por incumplimiento de contrato respecto a la venta de derechos comerciales de la Copa Sudamericana.