Israel anuncia la reanudación del alto el fuego tras una serie de ataques que dejaron más de un centenar de muertos en Gaza

Más de un centenar de personas, entre ellas decenas de niños, murieron en nuevos bombardeos israelíes sobre Gaza. Tras la ofensiva, el ejército anunció la reanudación del alto el fuego mientras crecen las tensiones con Hamás

Un grupo de gazatíes observa los trabajos de rescate de cuatro personas (un padre y sus tres hijas), de entre los escombros tras un ataque aéreo israelí contra el edificio donde se refugiaban, 29 de octubre de 2025.

Israel declaró el miércoles la reanudación del alto el fuego en la Franja de Gaza, horas después de una ola de ataques aéreos que, según fuentes médicas y de rescate palestinas, causaron la muerte de al menos 101 personas, entre ellas 35 niños, varias mujeres y ancianos.

Los bombardeos fueron ejecutados por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) contra lo que describieron como “docenas de objetivos terroristas” en el enclave palestino.

Embed - Decenas de muertos en Gaza tras violación de alto al fuego por parte de Israel • FRANCE 24 El portavoz de la Defensa Civil de Gaza, Mahmoud Bassal, señaló que las víctimas fueron trasladadas a distintos hospitales del territorio, una cifra que fue confirmada por fuentes de cinco centros médicos locales. Los ataques se concentraron en zonas densamente pobladas y se produjeron en un lapso de menos de doce horas.

En un comunicado posterior, el ejército israelí afirmó haber abatido a “30 líderes de movimientos armados que operan en el territorio”, como parte de una ofensiva dirigida contra mandos de Hamás y de otras facciones palestinas. “Tras una serie de ataques en los que se alcanzaron decenas de objetivos terroristas, las FDI han comenzado a reanudar la aplicación del alto el fuego en respuesta a las violaciones de Hamás”, indicó el comunicado militar.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió que los líderes del grupo islamista no estarán a salvo en ningún lugar. “A cualquiera que levante la mano contra los soldados de las FDI se le cortará la mano. No hay ni habrá inmunidad para nadie en la cúpula de Hamás, ni para los que visten traje ni para los que se esconden en túneles”, declaró Katz, en alusión a los dirigentes del movimiento radicados en Catar.