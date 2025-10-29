  • Cotizaciones
    Israel anuncia la reanudación del alto el fuego tras una serie de ataques que dejaron más de un centenar de muertos en Gaza

    Más de un centenar de personas, entre ellas decenas de niños, murieron en nuevos bombardeos israelíes sobre Gaza. Tras la ofensiva, el ejército anunció la reanudación del alto el fuego mientras crecen las tensiones con Hamás

    Un grupo de gazatíes observa los trabajos de rescate de cuatro personas (un padre y sus tres hijas), de entre los escombros tras un ataque aéreo israelí contra el edificio donde se refugiaban, 29 de octubre de 2025.

    Un grupo de gazatíes observa los trabajos de rescate de cuatro personas (un padre y sus tres hijas), de entre los escombros tras un ataque aéreo israelí contra el edificio donde se refugiaban, 29 de octubre de 2025.

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Israel declaró el miércoles la reanudación del alto el fuego en la Franja de Gaza, horas después de una ola de ataques aéreos que, según fuentes médicas y de rescate palestinas, causaron la muerte de al menos 101 personas, entre ellas 35 niños, varias mujeres y ancianos.

    Los bombardeos fueron ejecutados por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) contra lo que describieron como “docenas de objetivos terroristas” en el enclave palestino.

    Embed - Decenas de muertos en Gaza tras violación de alto al fuego por parte de Israel • FRANCE 24

    El portavoz de la Defensa Civil de Gaza, Mahmoud Bassal, señaló que las víctimas fueron trasladadas a distintos hospitales del territorio, una cifra que fue confirmada por fuentes de cinco centros médicos locales. Los ataques se concentraron en zonas densamente pobladas y se produjeron en un lapso de menos de doce horas.

    En un comunicado posterior, el ejército israelí afirmó haber abatido a “30 líderes de movimientos armados que operan en el territorio”, como parte de una ofensiva dirigida contra mandos de Hamás y de otras facciones palestinas. “Tras una serie de ataques en los que se alcanzaron decenas de objetivos terroristas, las FDI han comenzado a reanudar la aplicación del alto el fuego en respuesta a las violaciones de Hamás”, indicó el comunicado militar.

    El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió que los líderes del grupo islamista no estarán a salvo en ningún lugar. “A cualquiera que levante la mano contra los soldados de las FDI se le cortará la mano. No hay ni habrá inmunidad para nadie en la cúpula de Hamás, ni para los que visten traje ni para los que se esconden en túneles”, declaró Katz, en alusión a los dirigentes del movimiento radicados en Catar.

    Israel-Gaza-Ataque
    Un hombre carga el cuerpo de un niño fallecido en el hospital Al Shifa de la ciudad de Gaza, el 29 de octubre de 2025.

    Un hombre carga el cuerpo de un niño fallecido en el hospital Al Shifa de la ciudad de Gaza, el 29 de octubre de 2025.

    Katz también anunció la prohibición de las visitas del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a los prisioneros palestinos detenidos bajo la ley israelí que clasifica a algunos reclusos como “combatientes ilegales”. “Las visitas de la Cruz Roja a terroristas en prisión perjudicarían gravemente la seguridad del Estado. La seguridad de nuestros ciudadanos es primordial”, afirmó.

    Pese a la magnitud de los bombardeos, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que el acuerdo de alto el fuego que él mismo negoció entre Israel y Hamás “no está en riesgo”. “Han matado a un soldado israelí. Por eso los israelíes están tomando represalias. Y deberían hacerlo”, declaró Trump a periodistas a bordo del Air Force One, antes de insistir en que “nada pondrá en peligro el alto el fuego”.

    FUENTE:FRANCE24

