    Israel reanuda bombardeos en Gaza y amenaza el frágil alto el fuego con Hamás

    Israel bombardeó este martes la Franja de Gaza tras acusar a Hamás de atacar a sus tropas violando el acuerdo de alto el fuego, lo que el movimiento islamista desminente

    Manifestación en Tel Aviv para pedir la entrega de los cuerpos de los rehenes en Gaza, el 25 de octubre de 2025.

    Manifestación en Tel Aviv para pedir la entrega de los cuerpos de los rehenes en Gaza, el 25 de octubre de 2025.

    FOTO

    Jack GUEZ / AFP
    Búsqueda | France 24
    Búsqueda | RFI
    Por France 24 y RFI

    “Tras consultas de seguridad, el Primer Ministro Netanyahu ordenó al Ejército que lleve a cabo inmediatamente ataques contundentes en la Franja de Gaza”, comunicó la oficina del mandatario en sus redes sociales. Poco después, la Defensa Civil de Gaza reportó al menos tres ataques aéreos del Ejército israelí.

    Leé además

    Parlamento israelí.
    Paz en Medio Oriente

    Israel impulsa la anexión de Cisjordania mientras la Corte de La Haya lo insta a permitir la ayuda a Gaza

    Por France 24
    Militantes de Hamás cargan un cuerpo recuperado de un túnel en una zona al norte de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 28 de octubre de 2025.
    Paz en Medio Oriente

    Netanyahu ordena al Ejército israelí lanzar de inmediato “contundentes ataques” sobre Gaza

    Por  France 24  y RFI

    “El enemigo está bombardeando Gaza con al menos tres ataques aéreos, a pesar del acuerdo de alto el fuego”, declaró a la agencia AFP Mahmoud Bassal, portavoz de ese organismo. Testigos en Ciudad de Gaza informaron que escucharon múltiples explosiones.

    Según las autoridades gazatíes, uno de los bombardeos alcanzó una zona próxima al hospital Al-Shifa, el mayor del enclave, mientras que otro impactó un edificio residencial en el barrio Sabra, donde murieron dos personas y doce resultaron heridas. Horas más tarde, la Defensa Civil elevó el balance a cinco víctimas fatales.

    Embed

    La tensión entre las partes venía en aumento desde la entrada en vigor del “plan de paz” promovido por Estados Unidos, que incluía un cese de hostilidades y la devolución gradual de los cuerpos de rehenes israelíes. Hamás había advertido desde el inicio que la recuperación de cadáveres sería más lenta que la liberación de los secuestrados vivos, debido a la devastación del territorio tras dos años de ataques israelíes consecutivos.

    Aun así, el gobierno de Netanyahu acusó al grupo palestino de violar la tregua, luego de recibir un conjunto de restos que, según las autoridades israelíes, pertenecían a un rehén ya recuperado meses atrás. Se trataba de Ofir Tzarfati, un ciudadano israelí que murió durante el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, el episodio que desencadenó la guerra.

    El primer ministro calificó el hecho como una “clara violación” del acuerdo y convocó una reunión de emergencia con sus mandos de seguridad. Poco después de esa instancia, ordenó los nuevos bombardeos sobre Gaza.

    En respuesta, Hamás anunció que pospone la entrega del cuerpo de otro rehén cuya devolución estaba prevista para este martes, y acusó a Israel de romper el alto el fuego. “Cualquier escalada israelí obstaculiza nuestras operaciones de búsqueda y recuperación”, afirmó el grupo en un comunicado difundido por Telegram.

    Embed - Directo a... Jerusalén y la orden de Netanyahu de atacar Gaza

    La tregua, en vigor desde el 10 de octubre, se mantenía ya en una situación de extrema fragilidad, con advertencias de ambas partes sobre su posible ruptura. Netanyahu y el expresidente estadounidense Donald Trump, que avaló el plan, habían subrayado que Israel se reservaba el derecho a reanudar los ataques en caso de incumplimiento.

    Mientras tanto, en Gaza los hospitales siguen desbordados y buena parte del territorio continúa en ruinas. Organismos internacionales y grupos humanitarios alertan sobre el riesgo de un colapso total de la tregua si Israel mantiene las operaciones militares.

    FUENTE:RFI

