Israel lanza un ataque contra los líderes de Hamás en Catar

El ejército israelí anunció el martes un ataque aéreo contra líderes de Hamás sin decir dónde, mientras las explosiones sacudían Doha, la capital catarí.

La cadena Al Jazeera, financiada por el país, relacionó directamente la explosión con el anuncio israelí, que levantó columnas de humo negro sobre la ciudad. Hasta el momento no se ha confirmado si hubo heridos.

Catar condenó el ataque, calificándolo de “cobarde” y asegurando que los misiles impactaron en edificios residenciales donde se encontraban miembros de la oficina política de Hamás.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores catarí, Majed al-Ansari, afirmó que la acción constituye “una flagrante violación de todas las leyes y normas internacionales” y representa una “grave amenaza para la seguridad de los cataríes y residentes”. Catar ha lanzado una investigación al más alto nivel y advirtió que no tolerará este tipo de actos que atenten contra su soberanía.

The State of Qatar strongly condemns the cowardly Israeli attack that targeted residential buildings housing several members of the Political Bureau of Hamas in the Qatari capital, Doha. This criminal assault constitutes a blatant violation of all international laws and norms,… — . Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) September 9, 2025

El grupo palestino Yihad Islámica también condenó la acción de Israel, calificándola de “acto criminal flagrante”, mientras un funcionario de Hamás en Gaza aseguró a AFP que la delegación negociadora del grupo en Doha, que discutía una propuesta de alto el fuego de Estados Unidos para la Franja de Gaza, fue el objetivo del ataque.

Por su parte, el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, respaldó la operación en X, afirmando que “los terroristas no tienen inmunidad y nunca la tendrán ante el largo brazo de Israel”, y elogió la acción de las FDI y del Shin Bet.

La embajada de Estados Unidos en Catar instó a sus ciudadanos a permanecer en sus hogares tras los ataques, mientras el mundo sigue atento a la escalada de tensiones en la región.

Ignacio Rullansky: "Se está boicoteando el curso de las negociaciones con Hamás"

“Operación israelí independiente”

Según la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu calificó el ataque a los líderes de Hamás como una “operación israelí independiente”.

“La acción de hoy contra los principales jefes terroristas de Hamás fue totalmente independiente de Israel. Israel la inició, la ejecutó y asume plena responsabilidad por ella”, afirmó el comunicado.

Embed Prime Minister's Office:



Today's action against the top terrorist chieftains of Hamas was a wholly independent Israeli operation.



Israel initiated it, Israel conducted it, and Israel takes full responsibility. — Benjamin Netanyahu - (@netanyahu) September 9, 2025

Jefe de la ONU critica ataque israelí

El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó los ataques de Israel como una “flagrante violación de la soberanía y la integridad territorial de Catar”.

Dijo que Catar ha estado desempeñando un papel muy positivo para tratar de lograr un alto el fuego en Gaza y la liberación de todos los rehenes retenidos por Hamás.

“Todas las partes deben trabajar para lograr un alto el fuego permanente, no destruirlo”, dijo Guterres a los periodistas.

FUENTE:FRANCE24