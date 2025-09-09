  • Cotizaciones
    Israel lanza un ataque contra los líderes de Hamás en Catar

    Explosiones en la capital catarí marcaron el momento en que Israel aseguró haber atacado a los líderes del grupo palestino Hamás. Catar calificó la acción de “cobarde” y abrió una investigación de alto nivel

    Israel ataca a líderes de Hamás en Doha mientras Catar condena el ataque.

    Israel ataca a líderes de Hamás en Doha mientras Catar condena el ataque.

    FOTO

    X/Muslim
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    El ejército israelí anunció el martes un ataque aéreo contra líderes de Hamás sin decir dónde, mientras las explosiones sacudían Doha, la capital catarí.

    La cadena Al Jazeera, financiada por el país, relacionó directamente la explosión con el anuncio israelí, que levantó columnas de humo negro sobre la ciudad. Hasta el momento no se ha confirmado si hubo heridos.

    Varios muertos tras tiroteo en cruce de Jerusalén.
    Conflicto en Medio Oriente

    Israel: un ataque con armas de fuego deja varios muertos en Jerusalén Este

    Por  RFI  y France 24
    El humo se eleva desde el edificio residencial al-Roya luego de un ataque aéreo israelí en el oeste de la ciudad de Gaza, Franja de Gaza, el 8 de setiembre de 2025.
    Conflicto en Medio Oriente

    El ejército de Israel pide a los gazatíes evacuar y anuncia acción “más contundente”

    Por RFI
    Catar condenó el ataque, calificándolo de “cobarde” y asegurando que los misiles impactaron en edificios residenciales donde se encontraban miembros de la oficina política de Hamás.

    El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores catarí, Majed al-Ansari, afirmó que la acción constituye “una flagrante violación de todas las leyes y normas internacionales” y representa una “grave amenaza para la seguridad de los cataríes y residentes”. Catar ha lanzado una investigación al más alto nivel y advirtió que no tolerará este tipo de actos que atenten contra su soberanía.

    El grupo palestino Yihad Islámica también condenó la acción de Israel, calificándola de “acto criminal flagrante”, mientras un funcionario de Hamás en Gaza aseguró a AFP que la delegación negociadora del grupo en Doha, que discutía una propuesta de alto el fuego de Estados Unidos para la Franja de Gaza, fue el objetivo del ataque.

    Por su parte, el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, respaldó la operación en X, afirmando que “los terroristas no tienen inmunidad y nunca la tendrán ante el largo brazo de Israel”, y elogió la acción de las FDI y del Shin Bet.

    La embajada de Estados Unidos en Catar instó a sus ciudadanos a permanecer en sus hogares tras los ataques, mientras el mundo sigue atento a la escalada de tensiones en la región.

    “Operación israelí independiente”

    Según la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu calificó el ataque a los líderes de Hamás como una “operación israelí independiente”.

    “La acción de hoy contra los principales jefes terroristas de Hamás fue totalmente independiente de Israel. Israel la inició, la ejecutó y asume plena responsabilidad por ella”, afirmó el comunicado.

    Jefe de la ONU critica ataque israelí

    El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó los ataques de Israel como una “flagrante violación de la soberanía y la integridad territorial de Catar”.

    Dijo que Catar ha estado desempeñando un papel muy positivo para tratar de lograr un alto el fuego en Gaza y la liberación de todos los rehenes retenidos por Hamás.

    “Todas las partes deben trabajar para lograr un alto el fuego permanente, no destruirlo”, dijo Guterres a los periodistas.

    FUENTE:FRANCE24

