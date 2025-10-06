Israel continúa ataques contra Gaza mientras delegaciones dialogan en Egipto

Al mismo tiempo, delegaciones de Israel y Hamás se reúnen en Egipto para dialogar sobre el plan de 20 puntos propuesto por Donald Trump, que busca abrir una vía hacia la paz en el enclave.
La Franja de Gaza continúa bajo ataque, con nuevos bombardeos que agravan una situación humanitaria ya crítica
Algunos palestinos ven una pequeña esperanza en el acuerdo, pero el incumplimiento israelí a la orden del mandatario estadounidense de detener los ataques genera escepticismo.
FUENTE:FRANCE24