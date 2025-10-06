  • Cotizaciones
    Israel continúa ataques contra Gaza mientras delegaciones dialogan en Egipto

    La Franja de Gaza continúa bajo ataque, con nuevos bombardeos que agravan una situación humanitaria ya crítica

    Humo se eleva tras un ataque israelí en las afueras de la ciudad de Gaza, visto desde el lado israelí de la frontera, el 6 de octubre de 2025.

    Humo se eleva tras un ataque israelí en las afueras de la ciudad de Gaza, visto desde el lado israelí de la frontera, el 6 de octubre de 2025.

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Al mismo tiempo, delegaciones de Israel y Hamás se reúnen en Egipto para dialogar sobre el plan de 20 puntos propuesto por Donald Trump, que busca abrir una vía hacia la paz en el enclave.

    Algunos palestinos ven una pequeña esperanza en el acuerdo, pero el incumplimiento israelí a la orden del mandatario estadounidense de detener los ataques genera escepticismo.

    Activistas de la Flotilla Global Sumud son recibidos tras su llegada al aeropuerto de Fiumicino en un vuelo de Turkish Airlines a Roma, Italia, el 4 de octubre de 2025.
    Conflicto en Medio Oriente

    “Nos trataron como animales”: denuncian violencia los activistas deportados de la flotilla a Gaza

    Por RFI
    Dos niños recorren una calle de Gaza, sábado 4 de octubre de 2025.
    Conflicto en Medio Oriente

    Israel y Hamás reanudan en El Cairo las negociaciones para poner fin a casi dos años de guerra en Gaza

    Por France 24
