Israel y Hamás reanudan en El Cairo las negociaciones para poner fin a casi dos años de guerra en Gaza

Los negociadores de Israel y Hamás se reunirán este domingo en El Cairo, con mediación de Egipto, Catar y Estados Unidos , para discutir los términos del plan de paz propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump , que podría poner fin a casi dos años de guerra en Gaza .

Trump anunció el sábado que Israel aceptó una “línea de retirada inicial” del enclave palestino y aseguró que, una vez que Hamás confirme su adhesión, el alto el fuego entrará en vigor de forma inmediata. El plan contempla un cese de hostilidades, la liberación de los rehenes israelíes en un plazo de 72 horas , el desarme progresivo de Hamás y la retirada gradual del ejército israelí.

El primer ministro Benjamín Netanyahu dijo esperar que “en los próximos días” todos los rehenes puedan regresar a casa y prometió que Hamás será desarmado, “por la vía diplomática o militar”. La declaración coincidió con la festividad judía de Sucot, que comienza este lunes. Sin embargo, los bombardeos israelíes continuaron durante la noche del sábado, dejando decenas de muertos, según fuentes médicas locales.

A pesar del anuncio de Trump, el ejército israelí mantuvo su ofensiva en la ciudad de Gaza y advirtió a los desplazados que no regresen. El portavoz militar Avichay Adraee advirtió que “es extremadamente peligroso volver al norte”. Según el ministro de Defensa, Israel Katz, cerca de 900.000 palestinos han sido desplazados de esa zona desde el inicio del asalto en agosto.

Desde Gaza, el movimiento islamista Hamás declaró estar dispuesto a iniciar un diálogo inmediato para concretar la liberación de los cautivos y debatir “todas las cuestiones pendientes”, aunque no mencionó las exigencias israelíes de entregar las armas y abandonar el poder. Un alto mando del grupo dijo a AFP que, una vez terminada la guerra, Egipto acogerá una conferencia con las distintas facciones palestinas para definir el futuro del territorio.

Mientras tanto, en Europa, miles de personas se manifestaron el sábado en ciudades como Londres, París y Berlín para exigir el fin de la guerra en Gaza y la liberación de los activistas detenidos de la flotilla humanitaria interceptada por Israel.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, calificó el momento como “una oportunidad crítica” para detener “la matanza y el sufrimiento” y permitir el ingreso urgente de ayuda humanitaria.

Según un balance de AFP basado en datos oficiales, el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 dejó 1.219 muertos en Israel, en su mayoría civiles. La ofensiva de represalia israelí ha causado hasta ahora al menos 66.000 muertos en Gaza, de acuerdo con el Ministerio de Salud del enclave, cifras que la ONU considera fiables.

En medio de la presión internacional y las divisiones políticas internas, el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos volvió a pedir al gobierno de Netanyahu que acepte de inmediato el plan de paz, calificándolo como “esencial para poner fin a la guerra y traer a todos los nuestros a casa”.

“Me alegré cuando Trump anunció el alto el fuego, pero los aviones de guerra no pararon”, dijo desde Ciudad de Gaza Jamila al Sayid, una residente del barrio de Al Zeitun. “Seguimos esperando que la paz llegue de verdad”.

Con AFP

FUENTE:FRANCE24