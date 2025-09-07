  • Cotizaciones
    Jim Jarmusch se lleva el León de Oro en Venecia con ‘Father Mother Sister Brother’

    El director independiente estadounidense Jim Jarmusch ganó el León de Oro en Venecia con Father Mother Sister Brother. El documental The Voice of Hind Rajab, sobre la muerte de una niña palestina de cinco años en la guerra de Gaza, recibió el León de Plata

    El director estadounidense Jim Jarmusch posa tras recibir el León de Oro a la Mejor Película por Father Mother Sister Brother durante la ceremonia de clausura y entrega de premios del 82º Festival Internacional de Cine de Venecia.

    El director estadounidense Jim Jarmusch posa tras recibir el León de Oro a la Mejor Película por 'Father Mother Sister Brother' durante la ceremonia de clausura y entrega de premios del 82º Festival Internacional de Cine de Venecia.

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    El director independiente estadounidense Jim Jarmusch ganó el codiciado León de Oro en el Festival de Cine de Venecia con Father Mother Sister Brother, una meditación en tres partes sobre las familias, el envejecimiento y los lazos inciertos entre padres e hijos adultos.

    Dividida en capítulos ambientados en Nueva Jersey, Dublín y París, la película reúne a un elenco coral que incluye a Tom Waits, Adam Driver, Mayim Bialik, Charlotte Rampling, Cate Blanchett, Vicky Krieps, Indya Moore y Luka Sabbat.

    Leé además

    Fotograma de Nuestra Tierra, sobre el asesinato del líder de la comunidad indígena de Chuschagasta, en el norte de Argentina
    Festival de Venecia

    Lucrecia Martel retrata en Venecia la memoria y resistencia de una comunidad indígena en Argentina

    Por RFI
    El actor palestino Motaz Malhees muestra una imagen de Hind Rajab a su llegada al estreno de The Voice of Hind Rajab en el 82º Festival de Cine de Venecia.
    Festival de Venecia

    La guerra de Gaza conmociona la Mostra de Venecia con ‘The Voice of Hind Rajab’

    Por RFI
    Embed - FATHER MOTHER SISTER BROTHER | Official Teaser Trailer | Coming Soon

    Cada episodio transcurre suavemente entre encuentros domésticos en los que parece no suceder gran cosa, pero donde pequeños gestos y silencios dibujan la incomodidad generacional que puede atravesar a las familias.

    “Gracias por apreciar nuestra película silenciosa”, dijo Jarmusch, un referente del cine independiente estadounidense que se dio a conocer en los años 80 con obras excéntricas y de bajo presupuesto como Stranger Than Paradise y Down by Law.

    Su nueva obra recibió en general críticas positivas, aunque no partía como favorita para el máximo galardón, ya que muchos críticos apostaban por The Voice of Hind Rajab, un estremecedor relato real sobre el asesinato de una niña palestina de cinco años durante la guerra en Gaza.

    Embed - Edición 82° del Festival de Cine de Venecia, cargada de política • FRANCE 24 Español

    Finalmente, el filme dirigido por la tunecina Kaouther Ben Hania se llevó el León de Plata.

    El italiano Toni Servillo fue reconocido como mejor actor por su irónica interpretación de un presidente cansado, cercano al final de su mandato, en La Grazia, dirigida por su colaborador habitual Paolo Sorrentino. La china Xin Zhilei ganó como mejor actriz por su papel en The Sun Rises On Us All, un drama de Cai Shangjun que explora el sacrificio, la culpa y los sentimientos no resueltos entre amantes distanciados que comparten un oscuro secreto.

    El Festival de Venecia marca el inicio de la temporada de premios y suele anticipar a los grandes favoritos del Oscar: en los últimos cuatro años, las películas estrenadas allí acumularon más de 90 nominaciones y se llevaron casi 20 estatuillas.

    Gaza en primer plano

    El Festival de Venecia suele ser visto como el más glamoroso y menos político de los grandes certámenes de cine, pero en 2025 las películas que más impacto generaron estuvieron ligadas a la actualidad, con la invasión israelí a Gaza como telón de fondo.

    Al presentar su película el pasado fin de semana, Jim Jarmusch reconoció su preocupación porque uno de sus principales distribuidores había recibido dinero de una empresa con vínculos con el ejército israelí.

    Embed - The Voice of Hind Rajab new clip official from Venice Film Festival 2025

    The Voice of Hind Rajab, que utiliza el audio real de los desesperados pedidos de ayuda de una niña mientras su auto era atacado por disparos israelíes, fue la favorita del público y obtuvo una ovación récord de 24 minutos en su estreno.

    “El cine no puede devolver a Hind, ni borrar la atrocidad cometida contra ella. Nada podrá restaurar lo perdido, pero el cine puede preservar su voz y hacerla resonar más allá de las fronteras”, dijo el sábado por la noche su directora, Kaouther Ben Hania. “Su voz seguirá resonando hasta que exista verdadera rendición de cuentas, hasta que se haga justicia”.

    Embed - THE SMASHING MACHINE - Trailer Oficial Subtitulado Español Latino

    El premio a mejor dirección fue para Benny Safdie por The Smashing Machine, protagonizada por Dwayne “The Rock” Johnson en el papel del pionero de las artes marciales mixtas Mark Kerr.

    El premio especial del jurado recayó en el italiano Gianfranco Rosi por Below the Clouds, un documental en blanco y negro sobre la vida en Nápoles, una ciudad marcada por terremotos recurrentes y la amenaza de erupciones volcánicas.

    Embed - Below The Clouds | Trailer | Gianfranco Rosi

    Entre las películas que se fueron de Venecia con las manos vacías estuvieron tres producciones de Netflix: la versión de Frankenstein de Guillermo del Toro; la comedia dramática Jay Kelly de Noah Baumbach; y A House of Dynamite, el thriller nuclear de Kathryn Bigelow.

    Embed - A HOUSE OF DYNAMITE | Official Teaser | Netflix

    Tampoco lograron premios No Other Choice del surcoreano Park Chan-wook, pese a las buenas críticas, ni Bugonia de Yorgos Lanthimos, protagonizada por Emma Stone.

    El jurado principal estuvo presidido por el director estadounidense Alexander Payne e integrado por los cineastas Stéphane Brizé, Maura Delpero, Cristian Mungiu y Mohammad Rasoulof, junto a las actrices Fernanda Torres y Zhao Tao.

    FUENTE:FRANCE24

