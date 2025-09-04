  • Cotizaciones
    La guerra de Gaza conmociona la Mostra de Venecia con ‘The Voice of Hind Rajab’

    La guerra de Gaza protagonizó este miércoles la 82ª Mostra de Venecia, donde la francotunecina Kaouther Ben Hania presentó The Voice of Hind Rajab, un filme basado en la historia real de una niña palestina asesinada por las fuerzas israelíes mientras intentaba huir de Ciudad de Gaza

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    The Voice of Hind Rajab recrea las largas horas vividas el 29 de enero de 2024, cuando los trabajadores de un centro de emergencias de Ramala, en Cisjordania, trataron de salvar a la pequeña de cinco años, refugiada en un auto junto a seis familiares.

    Con el consentimiento de su madre, en la película se usaron las grabaciones reales de la llamada en la que Hind Rajab pedía auxilio; unos registros que causaron gran conmoción en todo el mundo cuando salieron a la luz. “Quédese conmigo, no me deje”, se escucha decir a la niña en la llamada, entrecortada por el sonido de los disparos y las bombas.

    identificacion con el agresor
    Columna

    Identificación con el agresor

    Por Carmen Posadas
    Abu Obeida, portavoz del brazo armado de Hamás, las Brigadas Ezzedine al-Qassam, murió en un ataque, según Israel.
    Video
    Conflicto en Medio Oriente

    Israel mata al portavoz de Hamás e intensifica operaciones en Gaza

    La proyección oficial terminó con una ovación de 23 minutos, con varios espectadores enarbolando banderas palestinas y gritando lemas en la sala del palacio de festivales, constató un periodista de la AFP.

    El equipo del filme, compuesto de actores palestinos, acabó llorando. Dos horas antes, vestidos de negro y llevando una foto de Hind Rajab, los actores y la directora desfilaron por la alfombra roja, acompañados de la pareja formada por Rooney Mara y Joaquin Phoenix, productores ejecutivos.

    La película cuenta asimismo con el apoyo de Brad Pitt y de los directores Alfonso Cuarón y Jonathan Glazer, también productores ejecutivos.

    El filme, presentado en selección oficial, es uno de los veintiuno que compiten este año por el León de Oro, que atribuirá el 6 de septiembre un jurado encabezado por el estadounidense Alexander Payne.

    Embed - El grito contra el genocidio de Gaza: "¿Cómo hemos permitido que una niña suplique por su vida?"

    “Deshumanizante”

    “Estamos viendo que, en todo el mundo, los medios presentan a los muertos en Gaza como daños colaterales. Me parece muy deshumanizante, por eso el cine, el arte y todas las formas de expresión son tan importantes para dar una voz y un rostro a estas personas”, afirmó Ben Hania en rueda de prensa.

    Desde que empezó el certamen, el 27 de agosto, el glamour del festival quedó eclipsado en varios momentos por la devastadora situación en la Franja de Gaza, escenario de una guerra desencadenada por el ataque del movimiento islamista palestino Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023.

    Embed

    Un colectivo fundado por diez cineastas italianos independientes, llamado Venice4Palestine (V4P), lanzó un llamado al inicio de la Mostra condenando la guerra en el territorio palestino, con una carta abierta que recabó -según el grupo- 2.000 firmas.

    También han sido varias las personalidades que expresaron su condena a la ofensiva israelí, como las cineastas marroquí Maryam Touzani y la argentina Lucrecia Martel.

    Por su parte, el director artístico de la Mostra, Alberto Barbera, sostuvo que el certamen es “un lugar de apertura y de debate”.

    Embed - UN CABO SUELTO - Tráiler Oficial

    Tres propuestas de América Latina

    Este año no hay ninguna película iberoamericana en competición oficial. La mayoría de los trabajos presentados desde España y América Latina figuran en las secciones Horizontes y Spotlight, dedicadas a nuevas tendencias.

    Este miércoles, la directora ecuatoriana Ana Cristina Barragán trajo a Venecia Hiedra, un filme intimista, en línea con sus últimos trabajos (La piel del pulpo, Alba), sobre una madre en busca de su hijo, al que abandonó siendo bebé.

    Presentar su película en Venecia “ha sido muy especial y muy importante para la cultura de Ecuador”, declaró a AFP Barragán, cuyo país no traía un largometraje a la Mostra desde hacía 26 años, cuando Sebastián Cordero estrenó Ratas, ratones, rateros.

    Por su parte, el uruguayo Daniel Hendler proyectó en la sección Spotlight Un cabo suelto, que sigue las peripecias de un cabo de la policía argentina que huye a Uruguay para escapar de otros agentes que lo andan buscando.

    La película se llevó en 2024 el premio WIP Latam en el Festival de San Sebastián, una ayuda de posproducción.

    Este año, Hendler tendrá una doble presencia en el festival donostiarra: su último filme, 27 noches, inaugurará el certamen y Un cabo suelto se proyectará dentro de la sección Horizontes latinos.

    “Me siento muy suertudo“, dijo este miércoles Hendler a la AFP, aludiendo a un “privilegio enorme y un orgullo” que sus dos películas, “una más argentina, la otra más uruguaya”, fueran seleccionadas.

    Y desde México llegó el primer largometraje de Mayra Hermosillo, Vainilla, proyectado en la sección Jornadas de los autores, sobre la lucha de una familia por no ser desahuciada a finales de los años 1980.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

