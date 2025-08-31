  • Cotizaciones
    domingo 31 de agosto de 2025

    Lucrecia Martel retrata en Venecia la memoria y resistencia de una comunidad indígena en Argentina

    La directora argentina Lucrecia Martel presenta este domingo en el festival de cine de Venecia su último documental, Nuestra Tierra, sobre el asesinato del líder de la comunidad indígena de Chuschagasta, en el norte de Argentina

    Fotograma de Nuestra Tierra, sobre el asesinato del líder de la comunidad indígena de Chuschagasta, en el norte de Argentina

    FOTO

    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    El filme, presentado fuera de competición, es una de la decena de propuestas latinoamericanas programadas en la 82ª edición de la Mostra, la mayoría en las secciones de Horizontes y Spotlight, dedicadas a las nuevas tendencias.

    “Esta película aborda los mecanismos racistas de nuestra lengua materna, que niegan a muchos el acceso a un espacio vital. La lengua de los documentos: vidas perdidas debido a papeleos dudosos y burocracia inúti”, explicó la cineasta al sitio de la Biennale.

