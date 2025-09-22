  • Cotizaciones
    El programa de Jimmy Kimmel volverá al aire tras polémica suspensión en Estados Unidos

    El programa de Jimmy Kimmel regresará este martes tras una semana de suspensión por presiones del gobierno estadounidense y la FCC, en medio de un intenso debate sobre libertad de expresión

    Jimmy Kimmel Live!

    Jimmy Kimmel Live!

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    La decisión fue confirmada este lunes por Disney, propietaria de la cadena ABC. “Tomamos la decisión de suspender la producción para evitar agravar aún más una situación tensa en un momento emotivo para nuestro país. Tras conversaciones profundas con Jimmy, consideramos que el programa debe volver al aire”, señaló la compañía en un comunicado.

    Libertad de expresión en debate

    La suspensión se produjo luego de que el presentador insinuara que el movimiento MAGA, vinculado al expresidente Donald Trump, estaba explotando políticamente el asesinato de Kirk, de 31 años, baleado durante un debate en Utah. El acusado, Tyler Robinson, de 22, se entregó y enfrenta cargos por homicidio agravado.

    Las declaraciones provocaron una amenaza directa de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). “Podemos hacer esto por las buenas o por las malas”, advirtió su director, Brendan Carr, al tiempo que la empresa Nexstar —que gestiona gran parte de los canales afiliados a ABC— decidió no emitir el programa.

    La medida generó un fuerte debate nacional sobre la Primera Enmienda, que garantiza la libertad de expresión en Estados Unidos. Mientras Trump celebraba la suspensión e incluso llegó a plantear que la cobertura negativa de su gobierno debería ser “ilegal”, voces críticas alertaban sobre la gravedad del precedente.

    Hollywood se moviliza

    Más de 400 artistas, entre ellos Tom Hanks, Meryl Streep, Jennifer Aniston y Pedro Pascal, firmaron una carta difundida por la ACLU en defensa del comediante. “Jimmy Kimmel fue retirado del aire después de que nuestro gobierno amenazó a una compañía privada con retaliaciones. Esto marca un momento sombrío para la libertad de expresión en nuestra nación”, señala la misiva.

    Al mismo tiempo, algunas figuras conservadoras también mostraron reparos. El senador republicano Ted Cruz advirtió que la amenaza a Kimmel podía volverse en contra de la derecha en el futuro: “Puede que ahora resulte satisfactorio, pero lo lamentaremos cuando se utilice para silenciar a los conservadores”.

    Regreso con tensión

    El regreso del programa, previsto para este martes, se da en un clima político enrarecido y con el propio Kimmel convertido en símbolo de una disputa que trasciende el entretenimiento. “Durante el fin de semana se registraron nuevos mínimos, con la pandilla MAGA tratando desesperadamente de caracterizar al joven que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa menos uno de los suyos”, había dicho el humorista antes de la suspensión.

    FUENTE:RFI

