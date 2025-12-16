  • Cotizaciones
    martes 16 de diciembre de 2025

    La fiscalía de Los Ángeles acusa a Nick Reiner de dos cargos de asesinato por la muerte de sus padres

    El hijo del reconocido cineasta estadounidense Rob Reiner fue acusado de asesinar a sus padres en su casa de Los Ángeles. La fiscalía le imputa dos cargos de homicidio agravado, que podrían derivar en pena de muerte o cadena perpetua sin libertad condicional

    Nick Reiner en el estreno en Los Ángeles de Spinal Tap II: The End Continues en el Teatro Egipcio de Los Ángeles, el 9 de setiembre de 2025.

    Por RFI y Redacción Búsqueda

    Así lo anunció este martes el fiscal de distrito, Nathan Hochman, tras casi dos días de investigaciones posteriores al hallazgo de los cuerpos en la residencia familiar del barrio de Brentwood, uno de los sectores más exclusivos de la ciudad.

    Leé además

    Rob Reiner y su hijo Nick, en una conferencia en Nueva York en mayo de 2016.
    Video
    Hollywood

    El hijo de Rob Reiner, detenido por la muerte del cineasta y su esposa

    Por  France 24  y Redacción Búsqueda
    El director de cine y actor estadounidense Rob Reiner y su esposa, Michele Reiner, en la gala de los premios Kennedy Center Honors, en Washington, el 3 de diciembre de 2023.
    Video
    Hollywood

    La policía investiga la muerte del cineasta Rob Reiner y de su esposa como un “aparente homicidio”

    Por RFI

    Según Hochman, la fiscalía presentará dos cargos de asesinato en primer grado con agravantes, al tratarse de múltiples víctimas, además de un cargo especial por el uso de un arma peligrosa y mortal, en este caso un cuchillo. De acuerdo con el fiscal, los cargos habilitan las penas más severas previstas por la ley de California: pena de muerte o cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, en caso de una eventual condena.

    Embed - LIVE: L.A. District Attorney on the arrest of Nick Reiner in Rob Reiner murder investigation

    Arresto, custodia y primeras declaraciones de la defensa

    Nick Reiner fue arrestado la noche del domingo, pocas horas después del hallazgo de los cuerpos, y permanece bajo custodia sin derecho a fianza. Este martes compareció ante un tribunal de Los Ángeles, donde su abogado defensor, Alan Jackson, realizó breves declaraciones a la prensa.

    “Todos los reos pasan por una revisión médica antes de ser trasladados”, señaló Jackson, quien describió la situación de su cliente como “una cuestión procesal”. El abogado evitó referirse al fondo de la acusación y afirmó que el traslado definitivo dependerá de evaluaciones diarias del Departamento del Sheriff.

    Jackson también se negó a revelar quién lo contrató para asumir la defensa del hijo del cineasta.

    Embed - Fallece el cineasta Rob Reiner junto a su esposa en Los Ángeles

    Las circunstancias del crimen y las versiones preliminares

    Las autoridades no han divulgado oficialmente detalles sobre cómo fueron asesinados Reiner y Singer. Sin embargo, diversos medios estadounidenses informaron que ambos presentaban heridas de arma blanca. Algunos reportes indicaron que habrían sido apuñalados, mientras que el portal TMZ sostuvo que las víctimas habrían sido degolladas.

    Según trascendió, fue Romy Reiner, segunda hija del matrimonio, quien encontró los cuerpos la tarde del domingo y dio aviso a la policía.

    El rastro de Nick Reiner y el hotel en Santa Mónica

    De acuerdo con información publicada por TMZ y atribuida a fuentes con conocimiento directo del caso, Nick Reiner se registró en la madrugada del domingo en un hotel de Santa Mónica, horas después de una discusión con su padre durante una fiesta de Navidad organizada por el comediante Conan O’Brien.

    El sospechoso habría llegado alrededor de las 4:00 de la mañana, utilizando su tarjeta de crédito, y reservó la habitación por una sola noche. Testigos citados por el medio señalaron que parecía “desorientado”, aunque no presentaba heridas visibles ni manchas de sangre en ese momento.

    Sin embargo, cuando el personal de limpieza ingresó a la habitación el domingo por la mañana, encontró sangre en la ducha y en la cama, además de una ventana cubierta con sábanas. Reiner no habría realizado el check out formal del hotel.

    Nick-Reiner-Detencion
    Así detuvieron a Nick Reiner.

    Antecedentes familiares y contexto personal

    Nick Reiner es el hijo menor del matrimonio y, según fuentes citadas por la prensa estadounidense, atravesó durante años problemas de adicciones, con reiterados ingresos a centros de rehabilitación durante su adolescencia.

    Rob y Michele tenían tres hijos en común. Además, el cineasta tenía una hija adoptiva de una relación anterior.

    Reacciones políticas y conmoción en Hollywood

    La muerte del director generó una fuerte conmoción en Hollywood y en la esfera política. El expresidente Barack Obama expresó sus condolencias a través de la red social X, donde destacó que Reiner ofreció “algunas de las historias más entrañables que hemos visto en la pantalla” y subrayó su “profunda creencia en la bondad de las personas”.

    En contraste, el presidente Donald Trump desató una ola de críticas al vincular el crimen con la “furibunda obsesión” que, según afirmó, el cineasta tenía contra él. Sus declaraciones causaron estupefacción, incluso entre dirigentes del propio Partido Republicano.

