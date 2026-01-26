  • Cotizaciones
    La hazaña de Alex Honnold: escaló el rascacielos Taipéi 101 sin equipos de seguridad

    Sin cuerdas ni equipos de seguridad, el reconocido escalador Alex Honnold alcanzó la cima del rascacielos Taipéi 101, uno de los más altos del mundo, en apenas 90 minutos

    El escalador estadounidense Alex Honnold sube al rascacielos Taipei 101, en Taipéi (Taiwán), 25 de enero de 2026. 

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Según los organizadores, se trata de la escalada en solitario más alta de una estructura urbana.

    Desafiando el viento, la gravedad y el vértigo, Honnold ascendió agarrándose de las salientes del edificio.

