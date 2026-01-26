La hazaña de Alex Honnold: escaló el rascacielos Taipéi 101 sin equipos de seguridad

Según los organizadores, se trata de la escalada en solitario más alta de una estructura urbana.
Sin cuerdas ni equipos de seguridad, el reconocido escalador Alex Honnold alcanzó la cima del rascacielos Taipéi 101, uno de los más altos del mundo, en apenas 90 minutos
Según los organizadores, se trata de la escalada en solitario más alta de una estructura urbana.
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá
Desafiando el viento, la gravedad y el vértigo, Honnold ascendió agarrándose de las salientes del edificio.
La hazaña fue transmitida por Netflix, donde los usuarios pudieron ver en vivo cómo el escalador conquistaba nuevas alturas.
FUENTE:FRANCE24