La lujosa boda de Jeff Bezos en Venecia genera polémica

Las celebraciones por la boda del magnate Jeff Bezos y la periodista Lauren Sánchez, previstas para el jueves 26 y el sábado 28 de junio, no han sido bien recibidas por todos en Venecia . El lunes 23, activistas colgaron una pancarta con una imagen de Bezos riendo en plena Plaza de San Marcos. El mensaje era claro: “Si puedes alquilar Venecia para tu boda, puedes pagar más impuestos”.

Aún no se ha confirmado el lugar exacto de la ceremonia, que podría celebrarse en la Iglesia de la Misericordia o en el histórico Arsenal veneciano, antiguo corazón naval de la Serenissima. Mientras tanto, 95 aviones privados han solicitado aterrizar en el aeropuerto Marco Polo, y el superyate de Bezos, Koru, se espera que fondee frente a San Giorgio Maggiore, una isla frente a la Plaza de San Marcos, reservada en su totalidad para el evento.

Hace once años, la boda de George Clooney pasó casi desapercibida en la laguna. La de Jeff Bezos, en cambio, ha encendido la polémica. El fundador de Amazon —uno de los hombres más ricos del mundo— está en el centro de críticas no solo por el despliegue de lujo, sino también por la imagen controvertida de su empresa, señalada por el trato a sus trabajadores.

La huella de carbono del evento también genera preocupación. Greenpeace ha denunciado los millones gastados en medio de una ciudad que, advierten, “se hunde bajo el peso de la crisis climática”. Venecia, construida sobre islotes y cada vez más vulnerable al aumento del nivel del mar, intenta limitar el turismo masivo con un sistema de boleto de entrada para los visitantes de un día. Sin embargo, muchos exigen medidas más firmes, especialmente ante la crisis de vivienda que expulsa a los residentes.

Lauren Sánchez, pareja de Bezos, también ha sido blanco de críticas por participar en un vuelo espacial de Blue Origin —la empresa aeroespacial de Bezos— solo semanas después de declarar que era urgente actuar contra el cambio climático.

Los rivales dispuestos a arruinar el ambiente

“Venecia no es un salón de baile privado, es una ciudad real, con habitantes, fragilidades y problemas”. Así lo expresó Tommaso Cacciari, de 47 años, líder del movimiento No Space for Bezos, en declaraciones a la AFP. El activista denunció que eventos de este tipo expulsan a los últimos residentes y “condenan a Venecia a una muerte segura”. Su grupo planea protestas llamativas durante el paso de los invitados, incluso arrojando “cuerpos, botes y animales inflables” a los canales.

No todos comparten esa visión. El responsable municipal de Turismo, Simone Venturini, relativizó la controversia: “Es solo uno de los muchos eventos que Venecia acoge cada día”, dijo a la AFP.

La pareja, por su parte, intentó suavizar el impacto con gestos hacia la comunidad local: realizaron donaciones a organizaciones benéficas y encargaron productos a artesanos venecianos, incluidos los célebres pasteles y piezas de cristal de Murano.

En las calles, las opiniones están divididas. “Este tipo de evento no genera problemas”, opinó Michele Serafini, un vecino de 50 años. “Un matrimonio así trae dinero a Venecia, y eso es algo positivo”.

