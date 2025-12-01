  • Cotizaciones
    La Unión Europea acelera la definición del acuerdo con el Mercosur en medio de tensiones internas

    El bloque europeo se aproxima a una definición sobre el acuerdo con el Mercosur entre divisiones políticas, presión del campo francés y temores por su impacto económico

    Unos detractores del acuerdo Unión Europea-Mercosur cuelgan unos bidones de agua del Puente de Tancarville, en Francia, durante una protesta el 26 de noviembre de 2025.

    FOTO

    Lou Benoist / AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, quisiera obtener la autorización de los Estados miembros antes de una cumbre del Mercosur en Brasil el 20 de diciembre.

    Antes de pronunciarse, los 27 países miembros esperan una votación del Parlamento europeo el 16 de diciembre sobre las medidas de salvaguarda destinadas a dar seguridad a los agricultores, que se oponen a ese tratado, y calmar a Francia.

    Edificio Mercosur en la rambla de Montevideo.
    Comercio

    La UE busca aprobar el acuerdo con el Mercosur antes de fin de año mientras Francia se opone

    Por France 24
    Mercosur = Mie*** segura, reza el cartel instalado por el principal sindicato agrícola francés durante una protesta en Le Mans, el 2 de julio de 2019.
    Comercio

    El Parlamento francés reafirma su oposición al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur

    Por France 24

    Estas medidas, anunciadas en setiembre por la Comisión Europea, implican un “seguimiento reforzado” de productos agrícolas expuestos a este acuerdo comercial como carne bovina, aves, arroz, o etanol y la posibilidad de intervenir en el mercado en caso de desestabilización.

    Votación de los países europeos

    Los Estados europeos ya aprobaron esta cláusula de salvaguarda que los eurodiputados abordarán a mediados de diciembre.

    Si el Parlamento apoya ese dispositivo, los miembros de la UE deberían pronunciarse sobre el conjunto del acuerdo comercial con el Mercosur entre el 16 y el 19 de diciembre, indicaron a la AFP un diplomático y una fuente de la Comisión Europea.

    La votación se decide por mayoría calificada. Francia se ha erigido como principal crítica, pero tendrá difícil formar una minoría de bloqueo contra el acuerdo, apoyado por Alemania y España especialmente.

    Embed - Tensión por acuerdo UE-Mercosur: Emmanuel Macron enfrenta críticas del sector agrícola

    Agricultores ya previnieron que realizarán una gran marcha de protesta el 18 de diciembre en Bruselas, con motivo de una cumbre europea entre jefes de Estado y de gobierno.

    La ratificación de todo el acuerdo pasará luego por una votación del Parlamento Europeo, probablemente a inicios de 2026, donde el resultado podría ser estrecho.

    Este tratado de libre comercio debe permitir a la Unión Europea exportar más automóviles, máquinas, vinos y alcoholes a Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

    A cambio, facilitaría la entrada a Europa de carne, azúcar, arroz, miel o soja sudamericanos, lo que generó preocupación dentro de esos sectores.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

