La Unión Europea promete controlar mejor las importaciones agrícolas, antes de eventual acuerdo con el Mercosur

Para comprobar que los productos que entran en Europa cumplen con las normas de la UE, la Comisión Europea prometió incrementar en un 50% el número de controles en el extranjero en los dos próximos años.

Además, los controles en los puestos fronterizos dentro del bloque aumentarán un 33% para garantizar que “los Estados miembros efectúan las inspecciones” adecuadamente.

La Comisión también prevé actualizar sus normas sobre la presencia de restos de pesticidas prohibidos dentro de la UE en productos importados y anunció la creación de un grupo de trabajo sobre esta cuestión.

El comisario europeo Olivier Varhelyi, encargado de salud y de bienestar animal, consideró ante la prensa que estas medidas “contribuirán a la aplicación y puesta en marcha del acuerdo con el Mercosur” , compuesto por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

Francia se había opuesto al acuerdo comercial en “su estado” actual y exigió que se reforzaran los controles, sobre todo de restos de pesticidas, para replantearse su posición al respecto.

En principio, los Estados europeos votarán sobre ese acuerdo comercial entre el 16 y el 19 de diciembre en Bruselas.

A continuación, la Comisión espera que el tratado se firme el 20 de diciembre en Foz do Iguaçu, en el sur de Brasil, según una fuente europea

Luego lo tendrá que ratificar el Parlamento Europeo, probablemente a principios de 2026.

El tratado de libre comercio permitirá que la UE exporte más vehículos, maquinaria, vinos y licores a América Latina y facilitará la entrada de carne, azúcar, arroz, miel o soja sudamericanos.

FUENTE:RFI