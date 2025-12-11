  • Cotizaciones
    La Unión Europea promete controlar mejor las importaciones agrícolas, antes de eventual acuerdo con el Mercosur

    La Unión Europea anunció este martes que reforzará sus controles de las importaciones agrícolas, en una señal enviada a Francia para intentar convencerla de apoyar el acuerdo comercial con los países latinoamericanos del Mercosur

    Banderas de la UE ondean delante de la sede de la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica, el 2 de diciembre de 2025.

    Banderas de la UE ondean delante de la sede de la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica, el 2 de diciembre de 2025.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Para comprobar que los productos que entran en Europa cumplen con las normas de la UE, la Comisión Europea prometió incrementar en un 50% el número de controles en el extranjero en los dos próximos años.

    Además, los controles en los puestos fronterizos dentro del bloque aumentarán un 33% para garantizar que “los Estados miembros efectúan las inspecciones” adecuadamente.

    Leé además

    Mercosur = Mie*** segura, reza el cartel instalado por el principal sindicato agrícola francés durante una protesta en Le Mans, el 2 de julio de 2019.
    Comercio

    El Parlamento francés reafirma su oposición al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur

    Por France 24
    Unos detractores del acuerdo Unión Europea-Mercosur cuelgan unos bidones de agua del Puente de Tancarville, en Francia, durante una protesta el 26 de noviembre de 2025.
    Comercio

    La Unión Europea acelera la definición del acuerdo con el Mercosur en medio de tensiones internas

    Por RFI

    La Comisión también prevé actualizar sus normas sobre la presencia de restos de pesticidas prohibidos dentro de la UE en productos importados y anunció la creación de un grupo de trabajo sobre esta cuestión.

    Embed - Francia redobla su ofensiva contra el acuerdo UE-Mercosur y presiona a Macron a bloquearlo

    Francia y los pesticidas

    El comisario europeo Olivier Varhelyi, encargado de salud y de bienestar animal, consideró ante la prensa que estas medidas “contribuirán a la aplicación y puesta en marcha del acuerdo con el Mercosur”, compuesto por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

    Francia se había opuesto al acuerdo comercial en “su estado” actual y exigió que se reforzaran los controles, sobre todo de restos de pesticidas, para replantearse su posición al respecto.

    En principio, los Estados europeos votarán sobre ese acuerdo comercial entre el 16 y el 19 de diciembre en Bruselas.

    A continuación, la Comisión espera que el tratado se firme el 20 de diciembre en Foz do Iguaçu, en el sur de Brasil, según una fuente europea

    Luego lo tendrá que ratificar el Parlamento Europeo, probablemente a principios de 2026.

    El tratado de libre comercio permitirá que la UE exporte más vehículos, maquinaria, vinos y licores a América Latina y facilitará la entrada de carne, azúcar, arroz, miel o soja sudamericanos.

    FUENTE:RFI

