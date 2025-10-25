Lula critica a la ONU por su inacción en Gaza y apunta a Trump antes de una posible reunión en Malasia

El presidente de Brasil , Luiz Inácio Lula da Silva , advirtió este sábado que las Naciones Unidas “dejaron de funcionar” ante crisis humanitarias como la de Gaza , y acusó al sistema multilateral de haber perdido la capacidad de evitar el sufrimiento de las víctimas de guerra. Las declaraciones del mandatario brasileño se produjeron en Kuala Lumpur, tras un encuentro con el primer ministro de Malasia , Anwar Ibrahim, en la antesala de la cumbre de la ASEAN, donde Lula espera reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump .

“¿Quién puede conformarse con el genocidio perpetrado en la Franja de Gaza durante tanto tiempo, y no solo con la violencia de los disparos, las guerras y las bombas, sino con la violencia de utilizar el hambre?”, dijo Lula ante la prensa. Recordó que la ONU declaró oficialmente la hambruna en zonas del enclave palestino en agosto y sostuvo que “las instituciones multilaterales que se crearon para evitar estas cosas dejaron de existir”.

El mensaje coincidió con un tono moral y político que el brasileño reforzó más adelante con una aparente alusión a Trump, con quien atraviesa una etapa de tensas negociaciones tras la imposición de aranceles punitivos del 50% a Brasil. “Para un gobernante, caminar con la cabeza alta es más importante que un Premio Nobel”, dijo Lula, en referencia al galardón que el republicano ha reclamado públicamente por su papel como mediador en conflictos internacionales.

El líder brasileño insistió en que buscará acercar posiciones con Washington: “Tengo todo el interés en mostrarle al presidente Trump que la imposición de los gravámenes fue un error”, señaló antes de la cumbre.

Mientras tanto, Trump inició una gira por Asia con un itinerario cargado de simbolismo diplomático. Su primera parada será en Malasia, donde prevé firmar un acuerdo comercial y asistir a la firma de un acuerdo de paz entre Tailandia y Camboya. En los días siguientes visitará Japón y Corea del Sur, donde mantendrá una reunión con el presidente chino, Xi Jinping, en el marco del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Según adelantó la Casa Blanca, Trump buscará avanzar en la resolución de la guerra comercial con Pekín y en su objetivo de asegurar acuerdos económicos “en una de las regiones más vibrantes del mundo”. El mandatario estadounidense también dijo estar dispuesto a reunirse con el líder norcoreano Kim Jong Un, a quien calificó como “una especie de potencia nuclear”, en un gesto que marca el retorno de su política de contactos personales con regímenes autoritarios.

El contexto internacional agrega peso a las declaraciones de Lula, que desde hace meses promueve la reforma del sistema de gobernanza global y la creación de nuevos mecanismos de mediación. Sus críticas a la ONU, combinadas con su insistencia en un orden mundial “más justo y multipolar”, se producen mientras intenta posicionar a Brasil como interlocutor entre el Sur Global y las potencias tradicionales.

En Malasia, el presidente brasileño reforzó esa visión al insistir en que “cuidar de las personas más humildes es una obligación bíblica” y en que los líderes “no pueden olvidar de dónde vienen”. Con ese tono, Lula busca mantener su perfil de referente progresista internacional, al tiempo que enfrenta en casa presiones económicas derivadas de los aranceles estadounidenses y de la caída del comercio exterior con China y Europa.

Trump, por su parte, enfrenta su primer viaje largo al exterior desde su regreso a la Casa Blanca, con un foco puesto en reconfigurar alianzas y mostrar liderazgo económico, en medio de tensiones globales que cruzan desde Gaza hasta el Pacífico.

