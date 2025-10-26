Lula y Trump se reúnen en Malasia y acuerdan iniciar negociaciones para suspender aumento de aranceles

El presidente de Brasil , Luiz Inácio Lula da Silva , se reunió este domingo con su homólogo estadounidense, Donald Trump , en Kuala Lumpur, Malasia, durante la 47.ª Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). La conversación, que se extendió por unos 50 minutos, abordó el reciente aumento de aranceles aplicado por Washington a los productos brasileños y el futuro de la relación comercial entre ambos países, informó Agencia Brasil.

Lula pidió a Trump la suspensión inmediata del incremento del 50% en los aranceles que Estados Unidos impuso en julio sobre todas las exportaciones brasileñas. “Brasil tiene interés en tener una relación extraordinaria con Estados Unidos. No hay razón para que haya desacuerdos entre nuestros países”, declaró el mandatario.

El encuentro también contó con la participación del canciller brasileño, Mauro Vieira, y del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Tras la reunión, Vieira aseguró a la prensa que Trump autorizó a su equipo a iniciar de inmediato un proceso de negociación para revisar las tarifas.

“La reunión fue muy positiva, el resultado final es excelente. El presidente Trump declaró que instruirá a su equipo para iniciar un proceso, un período de negociaciones bilaterales, que debería comenzar hoy, porque se espera que todo se resuelva rápidamente”, afirmó el ministro, desde Kuala Lumpur.

Además del aspecto comercial, la conversación tuvo un tono cordial y personal, de acuerdo con el relato de Vieira. Trump expresó su admiración por la trayectoria política de Lula, destacando su regreso al poder tras haber enfrentado persecuciones judiciales y su tercer mandato como presidente de Brasil.

“Trump dijo que admira el perfil del presidente Lula, que fue perseguido, demostró su inocencia, regresó a la presidencia y ganó un nuevo mandato”, señaló el canciller.

Ambos líderes también manifestaron su intención de visitar los respectivos países. Según Agencia Brasil, Trump expresó su deseo de viajar a Brasil próximamente, mientras que Lula confirmó que aceptaría con gusto una invitación oficial para visitar Washington.

El encuentro bilateral, celebrado en el marco de la cumbre asiática, marca un intento de recomponer las relaciones entre Brasilia y Washington, tensadas desde que la administración Trump impuso aranceles y sanciones a altos funcionarios brasileños, incluidos miembros del Supremo Tribunal Federal.

Embed Tive uma ótima reunião com o presidente Trump na tarde deste domingo, na Malásia. Discutimos de forma franca e construtiva a agenda comercial e econômica bilateral. Acertamos que nossas equipes vão se reunir imediatamente para avançar na busca de soluções para as tarifas e as… pic.twitter.com/aTXZthrb9Z — Lula (@LulaOficial) October 26, 2025

Una “excelente reunión” con Trump

Tras el encuentro, Lula da Silva declaró que tuvo una “excelente reunión” con Trump.

En las redes sociales, el mandatario brasileño dijo que discutió la agenda comercial entre los dos países "con franqueza y de forma constructiva" y coincidió en que los diplomáticos de Brasil y Estados Unidos avanzarán en las negociaciones para suspender el aumento de aranceles a las exportaciones y las sanciones contra las autoridades brasileñas.