Más de 11 años después de la desaparición del vuelo MH370, la búsqueda se reanudará a finales de diciembre

Malasia anunció que la búsqueda del vuelo MH370 se reanudará el 30 de diciembre, en una zona que consideran con la mayor probabilidad de localizar el avión desaparecido en 2014
La búsqueda del vuelo MH370 de Malaysia Airlines se reanudará a finales de diciembre, más de once años después de su desaparición, informó esta semana el Ministerio de Transporte de Malasia.
Según el comunicado oficial, la operación comenzará el 30 de diciembre de 2025 y estará a cargo de la empresa británica de exploración marítima Ocean Infinity, que trabajará en “una zona específica con la mayor probabilidad de localizar la aeronave”.
El Boeing 777, con 239 personas a bordo, desapareció el 8 de marzo de 2014 mientras volaba de Kuala Lumpur a Pekín.
Pese a las extensas operaciones posteriores en el Índico, uno de los mayores despliegues de búsqueda en la historia de la aviación, el avión nunca fue hallado.
Ocean Infinity ya había participado en una búsqueda en 2018, sin resultados, y retomó las operaciones este año, aunque debieron suspenderse en abril por el mal tiempo. Antes de eso, Australia había encabezado una búsqueda durante tres años hasta enero de 2017.
La desaparición del MH370 ha alimentado numerosas hipótesis. Un informe malasio de 2018 señaló errores en el control aéreo y que la ruta del avión fue modificada manualmente, aunque sin llegar a conclusiones definitivas.
FUENTE:FRANCE24