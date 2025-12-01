Plan de paz para Ucrania: “Queda mucho por hacer para alcanzar un acuerdo”

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó las negociaciones como “productivas”, aunque señaló que aún queda "mucho trabajo por hacer" para alcanzar un acuerdo final con Rusia.
Delegaciones de Washington y Kiev mantuvieron conversaciones este 30 de noviembre para discutir el “plan de paz” de Donald Trump para Ucrania
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó las negociaciones como “productivas”, aunque señaló que aún queda "mucho trabajo por hacer" para alcanzar un acuerdo final con Rusia.
Del lado ucraniano, los negociadores destacaron el apoyo estadounidense.
FUENTE:FRANCE24