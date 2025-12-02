  • Cotizaciones
    Si Europa quiere guerra con Rusia, “estamos listos”, afirma Putin

    El presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó este martes que no desea una guerra con Europa, pero que si los europeos inician un conflicto, su país está listo, en una declaración a la prensa antes de una reunión clave con emisarios estadounidenses en Moscú

    Vladímir Putin.

    Vladímir Putin.

    FOTO

    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    “No tenemos intención de ir a la guerra con Europa, pero si Europa quiere y empieza, estamos listos”, declaró Putin, que acusó a los europeos de querer impedir los esfuerzos de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania.

    “Los europeos están molestos por haber sido excluidos de las negociaciones, pero (...) ellos mismos se han apartado, ha sido una iniciativa suya”, prosiguió el presidente ruso.

    “No tienen un programa de paz, están del lado de la guerra”, añadió, al margen de un foro económico.

    Putin llamó a los dirigentes europeos a renunciar a la “ilusión” de que pueden infligir una “derrota estratégica a Rusia” y volver “a la realidad, basándose en la situación sobre el terreno”.

    El mandatario se reunirá próximamente en el Kremlin con el enviado estadounidense Steve Witkoff y el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, para discutir el plan de Washington para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania.

    Embed - Witkoff llega a Moscú para abordar plan de paz en Ucrania con presidente Putin • FRANCE 24

    Con AFP

    FUENTE:RFI

