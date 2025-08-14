Tensión en Bolivia: escasez alimenta el descontento previo a las elecciones generales

Por primera vez en 20 años, la izquierda no figura en las encuestas como alternativa de poder.
La escasez de alimentos, de combustibles y de dólares exacerban el malestar en Bolivia antes de los comicios presidenciales y legislativos
Dos candidatos de derecha, el empresario Samuel Doria Medina y el expresidente Jorge Quiroga (2001-2002), dominan las preferencias electorales.
FUENTE:FRANCE24