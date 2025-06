Tras la “guerra de los 12 días” entre Irán e Israel, el alto el fuego sigue siendo frágil

Conflicto en Medio Oriente El programa nuclear iraní no ha sido destruido por Estados Unidos, según informe de inteligencia

La noche fue tranquila en Teherán y no se registraron incidentes en las provincias desde que entró en vigor el alto el fuego. Las autoridades iraníes aseguran haber salido victoriosas: según su versión, fue Irán quien impuso la tregua no solo a Israel, sino también a Estados Unidos, reporta nuestro corresponsal en la capital, Siavosh Ghazi.

El presidente iraní, Massoud Pezeshkian, se mostró abierto a reanudar las conversaciones sobre el programa nuclear con Washington. “Irán está dispuesto a resolver las diferencias en la mesa de negociaciones”, declaró el martes 24 de junio. Aunque reiteró que su país no busca desarrollar armas nucleares, defendió su derecho a mantener un programa nuclear con fines civiles.

No obstante, los puntos de fricción siguen siendo numerosos. El ministro de Asuntos Exteriores iraní dejó claro que Teherán no está dispuesto a abandonar el enriquecimiento de uranio, mientras que el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, afirmó que su país no aceptará que Irán continúe con ese programa. La diferencia de posturas hace prever negociaciones difíciles, especialmente en torno a las reservas de uranio enriquecido que Irán mantiene. Desde Jerusalén, el gobierno israelí advirtió que cualquier intento de reactivar el programa nuclear será respondido con nuevos ataques.