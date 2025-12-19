Trump dice que no descarta una guerra con Venezuela y endurece la presión con incautaciones de petroleros

“No la descarto, no”. Con esa respuesta, el presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump , confirmó que considera posible una guerra con Venezuela , durante una entrevista telefónica con la cadena local NBC News. El mandatario había evitado inicialmente referirse a esa hipótesis, pero terminó admitiendo que el escenario está contemplado.

Trump fue consultado por la probabilidad de que el despliegue naval estadounidense en el Caribe, los ataques contra supuestas narcolanchas y la reciente incautación de un petrolero venezolano deriven en un conflicto armado. Aunque dijo que no suele hablar del tema, reconoció que la posibilidad existe.

En la misma entrevista, el presidente estadounidense advirtió que habrá más incautaciones de petroleros venezolanos. Ante la pregunta sobre un cronograma, respondió que dependerá del comportamiento de las embarcaciones. “Si son lo suficientemente insensatos como para seguir navegando, regresarán a uno de nuestros puertos”, afirmó.

Trump también evitó confirmar si el derrocamiento de Nicolás Maduro es su objetivo final. “Él sabe exactamente lo que quiero (…) Lo sabe mejor que nadie”, declaró, sin dar más precisiones sobre la estrategia de Washington hacia el gobierno venezolano.

EE.UU. mantiene desde agosto el mayor despliegue naval en el Caribe en décadas. Desde septiembre, esa operación ha estado acompañada de al menos 28 ataques contra embarcaciones que, según Washington, transportaban drogas, aunque no se han presentado pruebas públicas que respalden esas acusaciones.

De acuerdo con la información difundida, esas acciones dejaron más de 100 personas muertas. Entre los episodios más controvertidos figura un ataque ocurrido el 2 de septiembre, cuando efectivos del Ejército de EE.UU. mataron a dos hombres que habían sobrevivido a una embestida inicial. Ese hecho es actualmente objeto de escrutinio en el Congreso estadounidense.

Desde el inicio de las operaciones, la administración Trump ha señalado a Nicolás Maduro como presunto líder del narcotráfico, vinculándolo con el denominado Cartel de los Soles. En noviembre, Washington clasificó a ese grupo como “organización terrorista”.

Sin embargo, EE.UU. no ha reconocido abiertamente que estas acciones tengan como objetivo el derrocamiento del líder chavista, a quien ha calificado reiteradamente como “dictador”. Caracas, por su parte, acusa a Washington de buscar una excusa para impulsar un “cambio de régimen”.

Amenazas de operaciones terrestres y alcance regional

En paralelo, Trump ha planteado la posibilidad de ataques por tierra contra narcotraficantes en la región. En las últimas semanas, evitó confirmar si habría un despliegue de tropas estadounidenses en suelo venezolano, aunque mantuvo el tono confrontativo.

El 12 de diciembre, el presidente aseguró que las operaciones terrestres “van a empezar a suceder”, aunque aclaró que no necesariamente tendrían lugar en Venezuela. “Ahora estamos empezando por tierra, y por tierra es mucho más fácil. Eso va a empezar a suceder (…) No tiene por qué ser necesariamente en Venezuela”, sostuvo entonces.

Trump explicó que el objetivo serían “las personas que traen drogas a nuestro país”, sin detallar en qué países podrían desarrollarse esas acciones ni bajo qué marco legal se ejecutarían.

En una rueda de preguntas posterior en la Casa Blanca, el mandatario también afirmó que no necesitaría autorización del Congreso para eventuales ataques terrestres contra narcotraficantes, una declaración que sumó preocupación en el ámbito político estadounidense.

Petro rechaza el llamado de Maduro a los militares colombianos

En medio de la escalada retórica, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió a un llamado de Nicolás Maduro para que los militares de ambos países se “unieran” en defensa de la soberanía regional. Petro fue tajante al rechazar esa posibilidad.

“No, él no tiene que dar órdenes a los militares”, afirmó el jueves 18 de diciembre, al ser consultado sobre si Maduro podía pedir apoyo directo a las Fuerzas Militares de Colombia. El mandatario colombiano subrayó que la relación entre ambos países debe basarse en el respeto mutuo.

Petro, que durante años se mostró afín a los gobiernos chavistas, sorprendió esta semana al calificar por primera vez a Maduro como “dictador”, en referencia a las elecciones presidenciales de 2024, cuestionadas por la oposición venezolana, que denunció fraude y presentó actas de votación.

“Yo no puedo ordenarle al Ejército de Venezuela nada, ni allá pueden dar órdenes al Ejército de Colombia”, remarcó Petro, al insistir en que ningún país puede interferir en las fuerzas armadas del otro.

Impacto regional: la Serie del Caribe cambia de sede

Las tensiones entre EE.UU. y Venezuela también tuvieron efectos en el ámbito deportivo. México asumirá la sede de la Serie del Caribe 2026 ante la incertidumbre sobre la realización del torneo en territorio venezolano.

El presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, Salvador Escobar, confirmó que la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe decidió trasladar el evento a México. El torneo se disputará del 1 al 7 de febrero en Zapopan, un suburbio de Guadalajara.

La decisión se conoció después de que Puerto Rico, República Dominicana y México anunciaran que no asistirían a la competencia en Venezuela debido a la situación geopolítica y las tensiones con EE.UU.

El mismo jueves en que se confirmó el cambio de sede, Trump ordenó el bloqueo de los petroleros sancionados frente a las costas venezolanas, en una nueva señal del endurecimiento de la presión estadounidense sobre el gobierno de Maduro.