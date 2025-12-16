Trump ordena bloquear los petroleros que entran y salen de Venezuela y escala la tensión con Maduro

Donald Trump anunció este martes 16 de diciembre, a través de su red social Truth Social, la imposición de un bloqueo estadounidense a los “petroleros sancionados” vinculados a Venezuela . “Hoy ordeno un bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela”, escribió el mandatario.

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

La decisión apunta directamente al sector petrolero, principal sostén económico del gobierno de Nicolás Maduro , y profundiza el conflicto bilateral entre Washington y Caracas.

Tensión en el Caribe Estados Unidos incauta un petrolero cerca de Venezuela y Caracas denuncia “piratería”

En su mensaje, Trump acusó al gobierno venezolano de financiarse con “yacimientos robados” y vinculó esos ingresos con actividades criminales. Según el presidente estadounidense, el gobierno de Maduro utiliza el petróleo para sostener el narcotráfico , el tráfico de personas, asesinatos y secuestros, acusaciones que Caracas niega de forma categórica.

El mandatario también sostuvo que durante la administración de Joe Biden Estados Unidos (EE.UU.) fue “débil e ineficaz” y afirmó que personas enviadas por el régimen venezolano están siendo devueltas “a un ritmo acelerado”.

En la práctica, la mayoría de los buques petroleros vinculados a Venezuela ya se encontraban inmovilizados debido a las sanciones que pesan sobre la petrolera estatal PDVSA . Actualmente, solo operan embarcaciones asociadas a la empresa estadounidense Chevron, que cuenta con un permiso especial otorgado por Washington y que no puede transferir fondos al gobierno de Maduro.

Venezuela mantiene además negocios con empresas rusas en sociedades mixtas como Boquerón y Petroperijá. Otros socios internacionales, como la española Repsol, la italiana Eni y la francesa Maurel & Prom, habían recibido licencias durante la administración Biden (2021-2025), pero esas autorizaciones fueron revocadas este año por decisión de Trump.

Embed - Trump amenaza con más incautaciones de petroleros cercanas a Venezuela • FRANCE 24 Español

Un embargo que se endurece

Venezuela está sujeta a un embargo petrolero desde 2019, lo que ha llevado al país a vender parte de su producción en mercados informales y a precios considerablemente más bajos, con China como uno de los principales destinos. El nuevo bloqueo anunciado por Trump refuerza ese cerco y limita aún más las vías de exportación.

Presión militar y retórica de confrontación

Trump afirmó que Venezuela está “completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica” y advirtió que el despliegue militar estadounidense en la región “solo seguirá creciendo”. Según el presidente, el impacto de estas medidas será “como nada que hayan visto antes”.

EE.UU. ha incrementado su presencia militar en el Caribe en los últimos años y ha llevado adelante operaciones contra embarcaciones sospechosas de traficar drogas procedentes de Venezuela, en el marco de su estrategia de presión sobre el gobierno de Maduro.