  • Cotizaciones
    martes 16 de diciembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Trump ordena bloquear los petroleros que entran y salen de Venezuela y escala la tensión con Maduro

    El presidente de Estados Unidos ordenó bloquear todos los buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela, bajo el régimen de sanciones vigente desde 2019, en una nueva escalada de presión contra el gobierno de Nicolás Maduro y su principal fuente de ingresos

    Donald Trump en la Oficina Oval de la Casa Blanca, 15 de diciembre de 2025.

    Donald Trump en la Oficina Oval de la Casa Blanca, 15 de diciembre de 2025.

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Donald Trump anunció este martes 16 de diciembre, a través de su red social Truth Social, la imposición de un bloqueo estadounidense a los “petroleros sancionados” vinculados a Venezuela. “Hoy ordeno un bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela”, escribió el mandatario.

    La decisión apunta directamente al sector petrolero, principal sostén económico del gobierno de Nicolás Maduro, y profundiza el conflicto bilateral entre Washington y Caracas.

    Leé además

    La Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, saluda desde el balcón del Grand Hotel de Oslo, Noruega, el 11 de diciembre de 2025.
    Premio Nobel

    Venezuela: María Corina Machado hace su primera aparición pública en Oslo tras un año oculta

    Por France 24
    Un helicóptero militar estadounidense sobrevuela un petrolero durante su incautación frente a Venezuela, según la fiscal general Pam Bondi, 10 de diciembre de 2025.
    Tensión en el Caribe

    Estados Unidos incauta un petrolero cerca de Venezuela y Caracas denuncia “piratería”

    Por France 24
    Embed

    Acusaciones contra el gobierno de Maduro

    En su mensaje, Trump acusó al gobierno venezolano de financiarse con “yacimientos robados” y vinculó esos ingresos con actividades criminales. Según el presidente estadounidense, el gobierno de Maduro utiliza el petróleo para sostener el narcotráfico, el tráfico de personas, asesinatos y secuestros, acusaciones que Caracas niega de forma categórica.

    El mandatario también sostuvo que durante la administración de Joe Biden Estados Unidos (EE.UU.) fue “débil e ineficaz” y afirmó que personas enviadas por el régimen venezolano están siendo devueltas “a un ritmo acelerado”.

    El estado actual del negocio petrolero venezolano

    En la práctica, la mayoría de los buques petroleros vinculados a Venezuela ya se encontraban inmovilizados debido a las sanciones que pesan sobre la petrolera estatal PDVSA. Actualmente, solo operan embarcaciones asociadas a la empresa estadounidense Chevron, que cuenta con un permiso especial otorgado por Washington y que no puede transferir fondos al gobierno de Maduro.

    Venezuela mantiene además negocios con empresas rusas en sociedades mixtas como Boquerón y Petroperijá. Otros socios internacionales, como la española Repsol, la italiana Eni y la francesa Maurel & Prom, habían recibido licencias durante la administración Biden (2021-2025), pero esas autorizaciones fueron revocadas este año por decisión de Trump.

    Embed - Trump amenaza con más incautaciones de petroleros cercanas a Venezuela • FRANCE 24 Español

    Un embargo que se endurece

    Venezuela está sujeta a un embargo petrolero desde 2019, lo que ha llevado al país a vender parte de su producción en mercados informales y a precios considerablemente más bajos, con China como uno de los principales destinos. El nuevo bloqueo anunciado por Trump refuerza ese cerco y limita aún más las vías de exportación.

    Presión militar y retórica de confrontación

    Trump afirmó que Venezuela está “completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica” y advirtió que el despliegue militar estadounidense en la región “solo seguirá creciendo”. Según el presidente, el impacto de estas medidas será “como nada que hayan visto antes”.

    EE.UU. ha incrementado su presencia militar en el Caribe en los últimos años y ha llevado adelante operaciones contra embarcaciones sospechosas de traficar drogas procedentes de Venezuela, en el marco de su estrategia de presión sobre el gobierno de Maduro.

    Selección semanal
    Caso Cardama

    Peritaje concluye que la renovación de la garantía enviada por Cardama fue falsificada

    Por Guillermo Draper
    SNIS

    Estudio propone limitar ingresos en Facultad de Medicina ante “alta densidad” de profesionales

    Por Leonel García
    Parlamento

    Informe de la División Jurídica del Legislativo concluye que “no correspondería” remover a Ojeda del Senado por ejercer como abogado

    Por Leonel García
    Relaciones laborales

    El Poder Ejecutivo prepara una amplia agenda laboral para el próximo año

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Sede del Ministerio de Economía.

    Standard & Poor’s ratifica calificación de Uruguay y desliza dudas sobre el plan fiscal del gobierno

    Por Redacción Búsqueda
    Yamndú Orsi en Desayunos Búsqueda.
    Video

    Tras el “escándalo” del caso Cardama, Orsi afirma que el gobierno está negociando porque el país necesita patrullas oceánicas

    Por Redacción Búsqueda
    “La Guardia no anda mejor porque hay mujeres; anda mejor porque hay profesionales comprometidos“, dice Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana.

    Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana: “No quiero ser la primera mujer, quiero ser la mejor”

    Por Milene Breito Pistón
    Yamandú Orsi en el cierre del ciclo Desayunos Búsqueda.
    Video

    Orsi pone el foco en Bukele y plantea que el proceso salvadoreño es “un ejemplo para analizar”

    Por Redacción Búsqueda