    Venezuela: María Corina Machado hace su primera aparición pública en Oslo tras un año oculta

    Tras llegar a la capital noruega para recibir el Premio Nobel de Paz, la líder opositora venezolana saludó a sus seguidores y cantó el himno de su nación con la mano en el pecho

    La Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, saluda desde el balcón del Grand Hotel de Oslo, Noruega, el 11 de diciembre de 2025.

    La Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, saluda desde el balcón del Grand Hotel de Oslo, Noruega, el 11 de diciembre de 2025.

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    María Corina Machado, en lo que fue su primera aparición en público desde el pasado mes de enero, salió ante el hotel en el que se hospeda en Oslo, Noruega, para saludas a los seguidores que se congregaron para recibirla y felicitarla por el Premio Nobel de Paz que le fue concedido.

    Entre celulares que la filmaban y gritos de “¡viva!”, Machado se acercó a las vallas levantadas por la Policía noruega por motivos de seguridad, aunque en varias ocasiones se subió a las mismas para acercarse más a sus seguidores, darles la mano, lanzarles besos e incluso abrazarlos.

    Leé además

    La hija de la ganadora del Premio Nobel de la Paz, Ana Corina Sosa, durante la entrega del Premio Nobel de la Paz en el Ayuntamiento de Oslo, Noruega, el este miércoles.
    Video
    Venezuela

    La hija de María Corina Machado recibe el Nobel de Paz en su nombre

    Por RFI
    Banderas del Frente Amplio, en la previa del balotaje de 2024.
    Oficialismo

    Frenteamplistas autoconvocados cuestionan al canciller Lubetkin y al “pragmatismo” del gobierno

    Por Santiago Sánchez
    Machado-Oslo
    María Corina Machado saluda a sus simpatizantes en el Grand Hotel de Oslo, Noruega.

    María Corina Machado saluda a sus simpatizantes en el Grand Hotel de Oslo, Noruega.

    Una y otra vez hizo el gesto de 'gracias' con sus manos, tanto en el balcón como después a pie de calle, aunque no llegó a pronunciar un discurso, ni siquiera breve, algo que tiene previsto hacer, inicialmente, dentro de pocas horas en una rueda de prensa junto al primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre.

    La salida al balcón de Machado fue una sorpresa, ya que pocos minutos antes el presidente del Comité Nobel Noruego, Jørgen Watne Frydnes, dijo que ya no habría un encuentro con ella, porque la exdiputada quería reunirse inmediatamente con su familia, que no ha visto en dos años.

    No obstante, su equipo precisó minutos después que sí saldría posiblemente al balcón a saludar.

    Machado-Oslo-Aeropuerto
    María Corina Machado llega al aeropuerto de Oslo, Noruega, el 10 de diciembre de 2025

    María Corina Machado llega al aeropuerto de Oslo, Noruega, el 10 de diciembre de 2025

    Machado aterrizó en el aeropuerto de Gardermoen sobre las 21.58 GMT (18:58 de Uruguay) tras un largo viaje desde Venezuela, donde vive en la clandestinidad.

    Su llegada a Oslo ha estado marcada por la incertidumbre.

    El fin de semana pasado aseguró al Instituto Nobel que estaría en Oslo para la ceremonia de entrega del Premio Nobel del miércoles, si bien la víspera del acto solemne no pudo participar en la tradicional rueda de prensa de los laureados como estaba previsto, ni tampoco llegó a tiempo al Ayuntamiento de la capital noruega para recoger el galardón.

    Embed - María Corina Machado, gran ausente de la ceremonia de entrega del Nobel de Paz

    El mismo miércoles aseguró no obstante en una conversación telefónica desde un lugar desconocido con Frydnes que estaba ya "de camino" a Oslo y que tan pronto como llegue, podrá abrazar a toda su familia "y a tantos venezolanos y noruegos que conozco y que comparten nuestra lucha y nuestro esfuerzo".

    En Oslo ya la esperaban su hija Ana Corina Sosa, que pronunció el jueves en nombre de su madre el discurso de aceptación del Premio Nobel de la Paz, sus dos hijos, su hermana y su madre, Corina Parisca.

    FUENTE:FRANCE24

