Groenlandia, aranceles y Davos: Europa endurece el tono frente a Trump mientras busca evitar una escalada

Desde el Foro Económico Mundial de Davos , Ursula von der Leyen envió un mensaje directo a la Casa Blanca. La jefa del Ejecutivo comunitario recordó que la Unión Europea y Estados Unidos (EE.UU.) alcanzaron un acuerdo comercial en julio pasado y subrayó que ese compromiso debe ser respetado.

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

“En política y en los negocios, un acuerdo es un acuerdo. Y cuando los amigos se dan la mano, debe significar algo”, afirmó. Von der Leyen insistió en que la UE considera a Estados Unidos no solo un aliado, sino un amigo estratégico, y advirtió que una escalada de tensiones solo beneficiaría a adversarios comunes.

Estados Unidos Trump reaviva la disputa por Groenlandia y vincula su ofensiva política a la frustración por el Nobel de la Paz

Davos Europa congela el acuerdo comercial con Estados Unidos y endurece su discurso ante las amenazas de Trump

Sin embargo, dejó claro que Bruselas no permanecerá pasiva: la respuesta europea, aseguró, será “inquebrantable”, además de firme, unida y proporcional, tanto frente a las amenazas arancelarias como ante cualquier intento de presión sobre Groenlandia .

En contraste con el tono de Trump, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, buscó descomprimir el conflicto. También desde Davos, expresó su confianza en que los gobiernos europeos no “intensificarán” las tensiones por el interés de Estados Unidos en adquirir Groenlandia.

Embed - Alemania busca persuadir a Trump de sus planes sobre Groenlandia; la UE también prepara respuesta

“Estoy seguro de que los líderes no escalarán la situación y que esto terminará en una muy buena solución para todos”, afirmó. Bessent sostuvo que las relaciones transatlánticas siguen siendo sólidas e instó a los socios europeos a “respirar profundamente” y permitir que las fricciones actuales, incluidas las nuevas amenazas arancelarias, se encaucen por la vía diplomática.

Embed - Unión Europea podría usar instrumento anticoerción contra Estados Unidos

Rusia toma distancia y cuestiona a Dinamarca

Desde Moscú, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, introdujo un nuevo ángulo en la discusión. Afirmó que Groenlandia no es “una parte natural” de Dinamarca y señaló que el debate sobre antiguos territorios coloniales se está intensificando en el escenario internacional.

No obstante, Lavrov aseguró que Rusia no tiene interés en interferir en los asuntos de Groenlandia y que Washington es consciente de que Moscú no planea tomar el control de la isla. Su intervención, aunque distanciada del conflicto directo, añadió una lectura geopolítica más amplia sobre el estatus del territorio ártico.

Francia en la mira: amenaza de aranceles del 200%

El frente comercial volvió a tensarse con Francia como blanco. Trump amenazó con imponer aranceles del 200% al vino y al champán franceses luego de que París diera señales de rechazar una invitación para integrar la denominada Junta de la Paz impulsada por el mandatario estadounidense.

“Les voy a imponer un arancel del 200% a sus vinos y champanes”, dijo Trump, en referencia directa al presidente francés Emmanuel Macron. Desde el entorno del Elíseo, una fuente confirmó que Francia “no tiene intención de responder favorablemente” a la invitación.

FUENTE:FRANCE24