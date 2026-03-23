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    Trump suspende por cinco días los ataques a plantas nucleares iraníes tras abrir una vía de diálogo con Teherán

    El presidente de Estados Unidos anunció este lunes una pausa en la ofensiva sobre infraestructuras energéticas iraníes luego de contactos que calificó como “productivos”. El alivio diplomático impactó de inmediato en el petróleo y en los mercados, en medio de una escalada regional que sigue activa

    Donald Trump, junto al secretario de Estado Marco Rubio, responde a una pregunta de los medios de comunicación mientras se dirige a abordar el helicóptero presidencial Marine One en el jardín sur de la Casa Blanca.

    Donald Trump, junto al secretario de Estado Marco Rubio, responde a una pregunta de los medios de comunicación mientras se dirige a abordar el helicóptero presidencial Marine One en el jardín sur de la Casa Blanca.

    FOTO

    EFE/EPA/SHAWN THEW / POOL
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, anunció este lunes la suspensión por “al menos cinco días” de los ataques contra infraestructuras energéticas, incluidas plantas nucleares, de Irán, tras lo que definió como conversaciones “muy buenas y productivas” con Teherán. Según sostuvo, los contactos apuntan a una “resolución completa y total” de las hostilidades, y continuarán a lo largo de la semana.

    El anuncio, realizado en su red social Truth Social, representa un giro respecto a la retórica de los últimos días. El sábado, Trump había lanzado un ultimátum de 48 horas para que Irán reabriera el estrecho de Ormuz, una arteria central para el comercio mundial de petróleo, bajo amenaza de ataques directos contra su infraestructura energética.

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    La respuesta iraní no se hizo esperar. El Consejo de Defensa había advertido que, ante cualquier ofensiva contra sus costas o islas, en particular la estratégica isla de Jarg, principal terminal petrolera del país, minaría las aguas del golfo Pérsico. En paralelo, la Guardia Revolucionaria amenazó con atacar instalaciones energéticas que abastecen bases estadounidenses en la región.

    Impacto inmediato en los mercados

    La señal de distensión tuvo efectos instantáneos en los mercados globales. El precio del petróleo, que había comenzado la semana en alza ante el riesgo de una interrupción del suministro, se desplomó más de un 10%. El barril de Brent cayó hasta los 96 dólares, mientras que el West Texas Intermediate retrocedió a 84,37 dólares.

    Las bolsas internacionales replicaron ese movimiento. Tras una apertura marcada por fuertes caídas —superiores al 2% en Europa—, los principales índices giraron al alza hacia media mañana, en una reacción que reflejó el alivio de los inversores frente a la primera señal concreta de desescalada.

    Embed - Trump lanza ultimátum a Irán y da plazo límite para la reapertura del estrecho de Ormuz

    El conflicto, iniciado el 28 de febrero con bombardeos de EE.UU. e Israel sobre territorio iraní, ya dejó más de 2.000 muertos y fue calificado por la Agencia Internacional de Energía como la peor crisis energética global en décadas.

    La guerra continúa sobre el terreno

    Pese a la pausa anunciada por Washington, la dinámica militar en la región se mantiene activa. Este lunes, Israel lanzó una nueva ola de bombardeos sobre Teherán, pocas horas después de que Irán disparara otra andanada de misiles.

    Los enfrentamientos también se expanden en el Golfo. Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Baréin reportaron nuevos ataques en sus territorios en las últimas horas, lo que confirma el carácter regional de un conflicto que amenaza con desbordar los canales diplomáticos.

    FUENTE:FRANCE24

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