Ucrania avala el borrador de paz de Estados Unidos

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó que respalda los principios del nuevo borrador de acuerdo de paz con Rusia redactado por Estados Unidos, pero señaló que aún faltan por discutir algunos “puntos delicados”
También dijo que está listo para reunirse con el mandatario estadounidense Donald Trump, quien quiere cerrar el acuerdo antes de Acción de Gracias.
El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, se reunirá con el líder del Kremlin, Vladimir Putin, mientras que el jefe del Ejército estadounidense, Daniel Driscoll, viajará a Kiev.
FUENTE:FRANCE24