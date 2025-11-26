  • Cotizaciones
    miércoles 26 de noviembre de 2025

    ¡Hola !

    

    Ucrania avala el borrador de paz de Estados Unidos

    El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó que respalda los principios del nuevo borrador de acuerdo de paz con Rusia redactado por Estados Unidos, pero señaló que aún faltan por discutir algunos “puntos delicados”

    Volodímir Zelenski y Vladímir Putin

    Volodímir Zelenski y Vladímir Putin

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    También dijo que está listo para reunirse con el mandatario estadounidense Donald Trump, quien quiere cerrar el acuerdo antes de Acción de Gracias.

    El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, se reunirá con el líder del Kremlin, Vladimir Putin, mientras que el jefe del Ejército estadounidense, Daniel Driscoll, viajará a Kiev.

    Equipos de rescate ucranianos trabajan en el lugar del ataque ruso contra un edificio residencial de gran altura en Ternópil, al oeste de Ucrania, el 20 de noviembre de 2025, en el marco de la invasión rusa.
    Video
    Guerra en Ucrania

    El plan de paz de Estados Unidos pide a Ucrania ceder territorio, según una fuente del gobierno ucraniano

    Por France 24
    El expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, sale del hospital DF Star de Brasilia el 14 de septiembre de 2025.
    Video
    Brasil

    Jair Bolsonaro es enviado a prisión por riesgo de fuga tras intentar romper su tobillera electrónica

    Por  France 24  y Redacción Búsqueda
    Embed - Ucrania avala el borrador de paz de EE. UU. mientras Washington prepara reuniones con Putin y Kiev

    FUENTE:FRANCE24

    Autocrítica blanca

    Un gobierno “precioso” que “no le llegó a la gente”, y el reproche de Botana a Delgado por los cargos

    Por Federico Castillo
    Partido Nacional

    El malestar de Valeria Ripoll por su poco protagonismo dentro del Partido Nacional

    Por Federico Castillo
    Empresas

    Hay una “elevada extranjerización de la cúpula empresarial uruguaya”, según una investigación

    Por Redacción Búsqueda
    Parlamento

    Valdomir: el Senado tiene que “respetar” los acuerdos en Diputados

    Por Redacción Búsqueda

    Yamandú Orsi en Desayunos Búsqueda: el balance del primer año de gobierno y la agenda para 2026
    En Vivo

    Yamandú Orsi en Desayunos Búsqueda: el balance del primer año de gobierno y la agenda para 2026

    Por Redacción Búsqueda
    Tether opera desde dos plantas en Florida -localidades de Colonia Sánchez y Estación Pintado- y un laboratorio de Montevideo.  

    La multinacional Tether despidió a los trabajadores de las plantas de minado cripto en Florida

    Por Catalina Misson
    Palacio Legislativo.
    Video

    Senado aprobó en general el Presupuesto Nacional con votos del Frente Amplio, el Partido Nacional y Vamos Uruguay

    Por Redacción Búsqueda
    Los ingresos por exportar carne al CPTPP podrían incrementarse hasta en un 50%

    Los ingresos por exportar carne al CPTPP podrían incrementarse hasta en un 50%

    Por Agro de Búsqueda