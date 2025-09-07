  • Cotizaciones
    domingo 07 de septiembre de 2025

    Venezolanos siguen con su rutina pese a la escalada verbal entre Trump y Maduro

    Mientras el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, sostienen una guerra que, por ahora, se mantiene en el terreno verbal, los ciudadanos venezolanos siguen de cerca la disputa y las amenazas cruzadas

    Una persona camina frente a un mural con la imagen del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante una manifestación este viernes, en Caracas (Venezuela).

    Una persona camina frente a un mural con la imagen del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante una manifestación este viernes, en Caracas (Venezuela).

    EFE
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Aun bajo el bombardeo cotidiano de mensajes y confrontaciones en redes sociales, muchos aseguran que tratan de no dejarse arrastrar por la retórica política ni por la tensión internacional que rodea al país.

    En las calles, la vida continúa con cierta normalidad: la gente trabaja, estudia y busca resolver los problemas cotidianos, conscientes de que el conflicto diplomático se libra a gran escala, pero procurando que no altere del todo su día a día.

