Venezolanos siguen con su rutina pese a la escalada verbal entre Trump y Maduro

Aun bajo el bombardeo cotidiano de mensajes y confrontaciones en redes sociales, muchos aseguran que tratan de no dejarse arrastrar por la retórica política ni por la tensión internacional que rodea al país.
Mientras el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, sostienen una guerra que, por ahora, se mantiene en el terreno verbal, los ciudadanos venezolanos siguen de cerca la disputa y las amenazas cruzadas
En las calles, la vida continúa con cierta normalidad: la gente trabaja, estudia y busca resolver los problemas cotidianos, conscientes de que el conflicto diplomático se libra a gran escala, pero procurando que no altere del todo su día a día.
FUENTE:FRANCE24