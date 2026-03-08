  • Cotizaciones
    Vuelo desaparecido MH370: se cancela la nueva búsqueda, el misterio sigue sin resolverse

    Las autoridades malasias anunciaron este domingo que la nueva búsqueda iniciada a finales de diciembre para encontrar el avión del vuelo MH370, cuya desaparición sigue sin explicación después de más de una década, fue interrumpida en enero sin resultados

    Los equipos de búsqueda y rescate de Indonesia inspeccionan alta mar como parte de la misión de búsqueda.

    Los equipos de búsqueda y rescate de Indonesia inspeccionan alta mar como parte de la misión de búsqueda.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Las esperanzas de las familias de los pasajeros del vuelo MH370 se han visto frustradas una vez más. Doce años después de la desaparición del Boeing 777, las nuevas búsquedas no han arrojado resultados, según las autoridades malasias. Este domingo 8 de marzo anunciaron que las investigaciones, reanudadas en diciembre pasado, se suspendieron en enero.

    El 8 de marzo de 2014, hace exactamente 12 años, un Boeing 777 de Malaysia Airlines , que volaba de Kuala Lumpur, la capital de Malasia, a Pekín, desapareció de los radares. A bordo viajaban 239 personas, la mayoría chinas, además de cuatro ciudadanos franceses.

    A pesar de las numerosas búsquedas, nunca se ha encontrado el avión ni sus cajas negras, ni tampoco a los pasajeros. Sigue siendo uno de los mayores misterios de la aviación civil.

    Tras un acuerdo con Malasia , la empresa estadounidense-británica de exploración marítima Ocean Infinity lanzó el 31 de diciembre nuevas investigaciones en el sur del océano Índico, cuya duración está prevista hasta 55 días.

    La fase de búsqueda activa “finalizó el 23 de enero de 2026”, dijo el Ministerio de Transporte de Malasia en un comunicado. “Las actividades de búsqueda aún no han permitido identificar la ubicación de los restos de la aeronave”, subrayó.

    “El gobierno reafirma su compromiso de mantener informadas a las familias y les comunicará cualquier nueva información útil”, afirmó el Ministerio.

    Embed - MH370: la búsqueda del avión desaparecido se reactiva tras más de una década

    Falta de consideración

    Los familiares de los pasajeros chinos publicaron el domingo una carta abierta dirigida al primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, denunciando la falta de consideración por su difícil situación. “Entendemos las dificultades asociadas a la investigación”, dicen.

    “Sin embargo, desde el 15 de enero, las familias no han recibido nuevos informes sobre el progreso de la búsqueda. Durante dos meses, hemos intentado contactar repetidamente con el Ministerio de Transporte de Malasia, a través de Malaysia Airlines y el gobierno chino, pero nunca hemos recibido respuesta”, escriben.

    Ocean Infinity realizó búsquedas iniciales en 2018, las cuales resultaron infructuosas. Anteriormente, se habían llevado a cabo búsquedas infructuosas lideradas por Australia durante tres años, hasta enero de 2017.

    “No pedimos mucho, sólo ser vistos, escuchados y tratados como seres humanos con sentimientos y dignidad”, dijeron las familias chinas en su carta.

    El lunes, como cada año, se espera que los familiares de los pasajeros chinos sean recibidos en Pekín por el Ministerio de Asuntos Exteriores, antes de dirigirse a la embajada de Malasia.

    Con AFP

    FUENTE:FRANCE24

