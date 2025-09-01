  • Cotizaciones
    Xi Jinping denuncia “intimidación” y Vladimir Putin defiende invasión de Ucrania en cumbre de la OCS en China

    En la inauguración de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Tianjin el lunes, el presidente chino, Xi Jinping, criticó duramente el “comportamiento intimidatorio” de ciertos países, en una velada referencia a la guerra arancelaria del presidente estadounidense, Donald Trump. En su discurso ante la reunión de líderes euroasiáticos, el presidente ruso, Vladímir Putin, culpó a Occidente de desencadenar la guerra en Ucrania

    El presidente ruso, Vladimir Putin, se reúne con el presidente chino, Xi Jinping, en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Tianjin el 1° de setiembre de 2025.

    France 24
    Por France 24

    El presidente de China , Xi Jinping, criticó el “comportamiento intimidatorio” de ciertos países al reunirse el lunes con líderes euroasiáticos para una cumbre destacada destinada a colocar a Beijing al frente y en el centro de las relaciones regionales.

    La Organización de Cooperación de Shanghai (OCS), integrada por China, India, Rusia, Pakistán, Irán, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán y Bielorrusia, se presenta como un estilo de colaboración no occidental y busca ser una alternativa a las alianzas tradicionales.

    Cruz Roja advierte que evacuación de Ciudad de Gaza es “insegura e inviable”
    Video
    Conflicto en Medio Oriente

    Cruz Roja advierte que evacuación de Ciudad de Gaza es “insegura e inviable”

    Por France 24

    Xi dijo a los líderes de la OCS, incluidos los presidentes ruso y bielorruso Vladimir Putin y Alexander Lukashenko, que la situación internacional global se estaba volviendo más “caótica y entrelazada”.

    El líder chino también criticó el “comportamiento intimidatorio” de ciertos países, una referencia velada a Estados Unidos (EE.UU.).

    “Las tareas de seguridad y desarrollo que afrontan los Estados miembros se han vuelto aún más desafiantes”, añadió en su discurso ante todos los dignatarios reunidos en la ciudad portuaria norteña de Tianjin.

    La cumbre de la OCS, en la que participan también otros 16 países como observadores o “socios de diálogo”, comenzó el domingo, días antes de un gran desfile militar en la capital, Pekín, para conmemorar los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial.

    Embed - 20 países euroasiáticos se reunieron en China para la cumbre OCS

    Putin culpa al “golpe de Estado” de la invasión de Ucrania

    En su discurso ante la OCS el lunes, Putin defendió su ofensiva en Ucrania, culpando a Occidente por desencadenar el conflicto que dura tres años y medio que ha matado a decenas de miles de personas y devastado gran parte del este de Ucrania.

    “Esta crisis no fue provocada por el ataque de Rusia a Ucrania, sino el resultado de un golpe de Estado en Ucrania, que fue apoyado y provocado por Occidente”, dijo Putin.

    “La segunda razón de la crisis son los constantes intentos de Occidente de arrastrar a Ucrania a la OTAN”, añadió el presidente ruso.

    Putin también dijo que había llegado a entendimientos durante su cumbre con el presidente estadounidense Donald Trump en agosto que abren un camino para encontrar una solución a la crisis en Ucrania. “En este sentido, valoramos enormemente los esfuerzos y propuestas de China y la India encaminados a facilitar la resolución de la crisis ucraniana”, afirmó.

    “Quiero destacar también que los entendimientos alcanzados en la reciente reunión entre Rusia y EE.UU. en Alaska, espero, también contribuyan a este objetivo”.

    Modi elogia la amistad entre India y Rusia incluso en tiempos “difíciles”

    El primer ministro indio, Narendra Modi, se reunió con Putin al margen de la cumbre el lunes y elogió los lazos bilaterales entre ambos países. “Incluso en las situaciones más difíciles, India y Rusia siempre han caminado codo con codo”, afirmó Modi. “Nuestra estrecha cooperación es importante no solo para los pueblos de ambos países, sino también para la paz, la estabilidad y la prosperidad mundiales”.

    En la reunión bilateral, Putin se dirigió a Modi en ruso como “Estimado señor Primer Ministro, querido amigo” y dijo que India y Rusia han “mantenido relaciones especiales durante décadas, amistosas y de confianza. Esta es la base para el desarrollo de nuestras relaciones en el futuro”.

    Modi dijo que acogía con satisfacción los recientes esfuerzos encaminados a detener la guerra en Ucrania, que esperaba que terminara lo antes posible.

    Embed - China promueve la cooperación con India en medio de tensiones con EE. UU.

    China e India prometen dejar de lado las disputas

    Xi mantuvo una serie de reuniones bilaterales consecutivas con líderes como Lukashenko, uno de los aliados más firmes de Putin, y Modi, quien realiza su primera visita a China desde 2018.

    Modi le dijo a Xi que India estaba comprometida a “impulsar nuestros lazos sobre la base de la confianza mutua, la dignidad y la sensibilidad”.

    Las dos naciones más pobladas son rivales intensos que compiten por influencia en el sur de Asia y libraron un enfrentamiento fronterizo mortal en 2020.

    El deshielo comenzó en octubre pasado, cuando Modi se reunió con Xi por primera vez en cinco años en una cumbre en Rusia.

    Su acercamiento se profundizó cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, presionó a ambos gigantes económicos asiáticos con aranceles comerciales.

    “Los intereses de los 2.800 millones de personas de ambos países están vinculados a nuestra cooperación. Esto también allanará el camino para el bienestar de toda la humanidad”, dijo Modi a Xi.

    Las dos partes “no deben permitir que la cuestión fronteriza defina la relación general entre China y la India”, dijo Xi, añadiendo que el desarrollo económico de ambos países debe ser su principal foco.

    “Beneficio mutuo”

    China y Rusia han promovido en ocasiones la OCS como alternativa a organizaciones como la OTAN. La cumbre de este año es la primera desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.

    En las calles de Tianjin se alineaban carteles oficiales que promocionaban la OCS, mostrando palabras como “beneficio mutuo” e “igualdad” escritas en chino y ruso.

    Más de 20 líderes, incluido el presidente iraní Masoud Pezeshkian y su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan, asisten a la reunión más grande del bloque desde su fundación en 2001.

    Se espera que Putin mantenga conversaciones el lunes con Erdogan y Pezeshkian sobre el conflicto de Ucrania y el programa nuclear de Teherán respectivamente.

    Muchos de los dignatarios reunidos estarán en Beijing el miércoles para presenciar el desfile militar, al que también asistirá el líder norcoreano Kim Jong-un.

    FRANCE 24 con AFP y Reuters

    FRANCE24

