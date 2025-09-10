  • Cotizaciones
    miércoles 10 de septiembre de 2025

    Juicio de Bolsonaro: el magistrado Fux pide la nulidad del proceso por “incompetencia” del Supremo

    El juez Luiz Fux pidió anular el juicio a Bolsonaro, en contra de dos votos previos por condena. Aún faltan dos jueces nombrados por Lula

    Jair Bolsonaro espera el veredicto final desde su casa en Brasilia.

    Jair Bolsonaro espera el veredicto final desde su casa en Brasilia.

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    El futuro judicial de Jair Bolsonaro sigue abierto. Este miércoles 10 de septiembre, el juez Luiz Fux, integrante de la Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil, sostuvo que el tribunal carece de competencia para juzgar al expresidente y pidió la anulación del proceso.

    Su postura contrasta con la de los dos magistrados que ya habían votado a favor de una condena, mientras aún restan otros dos por pronunciarse, ambos designados por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

    Fotografía general de la sesión del juicio por intento de golpe de Estado del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro este miércoles, en el Supremo Tribunal Federal en Brasilia (Brasil).
    Brasil

    Juicio por intento de golpe en Brasil: un acusado admite conspiración; Bolsonaro niega vínculos

    Por France 24
    Partidarios de Jair Bolsonaro participan en una manifestación durante el Día de la Independencia en la playa de Copacabana, Río de Janeiro, Brasil, el 7 de setiembre de 2025. 
    Brasil

    Seguidores de Jair Bolsonaro vuelven a manifestarse por su amnistía en Río de Janeiro

    Por RFI

    Fux argumentó que la Corte Suprema solo puede procesar a exmandatarios por delitos cometidos durante su mandato.

    El presunto intento de golpe de Estado del que Bolsonaro está acusado ocurrió el 8 de enero de 2023, cuando ya no ocupaba la presidencia. “El Supremo no tiene jurisdicción para juzgar este caso porque los acusados ya habían perdido sus cargos políticos”, afirmó.

    Embed - Informe desde Brasilia: juez Fux pide la nulidad del proceso contra Bolsonaro • FRANCE 24 Español

    De acuerdo con Luiz Fux, el caso de Jair Bolsonaro debería ser atendido por un tribunal de menor nivel y no la Corte Suprema. “Al contrario del Poder legislativo o el Ejecutivo, no compete a esta corte hacer un juicio político”, insistió el magistrado.

    Luiz Fux también afirmó que no se dio el tiempo a la defensa para preparar su caso, señalando que la investigación generó alrededor de 70 terabytes de documentos, lo cual calificó de “tsunami de datos” y “vertido de documentos”.

    “No soy un experto en esta materia, pero el volumen alcanzó los 70 terabytes, lo que me pareció increíble, porque son miles de millones de páginas. Sin embargo, no fue hasta el 30 de abril de 2025 cuando se dictó una resolución que concedía acceso a los medios de comunicación y al material incautado durante la fase de investigación”, afirmó.

    Fux
    El juez de la Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil Luiz Fux.

    El juez de la Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil Luiz Fux.

    Dos jueces aún deben votar, ambos fueron nombrados por Lula

    Bolsonaro, está acusado de cinco delitos: organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho; golpe de Estado; daños calificados como violentos y grave amenaza a la propiedad federal, causando daños considerables a la víctima; y daños a bienes declarados.

    Los hechos se remontan al 8 de enero de 2023, cuando Bolsonaro supuestamente intentó orquestar un golpe de Estado para impedir el regreso al Ejecutivo del Lula da Silva.

    Jair Bolsonaro siempre ha negado las acusaciones.

    Suprema-Corte-Brasil
    Integrantes de la Polic&iacute;a custodian frente al Supremo Tribunal Federal este mi&eacute;rcoles, en Brasilia (Brasil).&nbsp;

    Integrantes de la Policía custodian frente al Supremo Tribunal Federal este miércoles, en Brasilia (Brasil).

    La recta final del juicio abrió el pasado 2 de setiembre. Desde entonces, dos jueces de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes y Flávio Dino, ya votaron a favor de una condena de Jair Bolsonaro.

    A diferencia de Fux, los dos jueces, al igual que la Fiscalía, consideran que la trama golpista comenzó en realidad en junio de 2021, con una dura campaña contra las instituciones dirigida por Bolsonaro desde el poder, y que los sucesos de enero de 2023 fueron solamente una etapa de la conspiración.

    Ahora quedan dos jueces por votar, ambos fueron nombrados por el presidente Lula. Tienen hasta el próximo viernes 12 de septiembre para pronunciarse.

    Para que Bolsonaro sea condenado, se necesitan al menos tres de cinco votos a favor.

    Con Reuters y EFE

    FUENTE:FRANCE24

    Seguridad Pública

    Uruguay y Paraguay harán investigación conjunta para determinar qué grupos narcos operan en la hidrovía

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Venezuela

    El Frente Amplio cuestionó despliegue de Estados Unidos en el Caribe y se solidarizó con “el pueblo venezolano”

    Por Santiago Sánchez
    Cumbre ONU

    Ministerio de Ambiente y Cancillería presentarán proceso de trabajo conjunto hacia la cumbre climática COP30

    Por Lucía Cuberos
    Tacuarembó

    Avanza la causa contra el intendente Wilson Ezquerra: se amplió la denuncia y comenzaron las citaciones

    Por Redacción Búsqueda

    Alimentos en feria vecinal.

    Poder Ejecutivo reglamenta la Ley de Donación de Alimentos; busca reducir pérdidas y desperdicios evitables

    Por Lucía Cuberos
    Galeria Carulla, uno de los secretos del barrio Reducto en Montevideo

    Un Montevideo diferente: secretos del urbanismo para quienes saben observar

    Por Milene Breito
    Jair Bolsonaro espera el veredicto final desde su casa en Brasilia.
    Video

    Juicio de Bolsonaro: el magistrado Fux pide la nulidad del proceso por “incompetencia” del Supremo

    Por France 24
    Sede del Poder Judicial.

    Suprema Corte de Justicia destituyó por acoso laboral a la directora del Servicio de Abogacía

    Por Redacción Búsqueda