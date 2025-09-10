Juicio de Bolsonaro: el magistrado Fux pide la nulidad del proceso por “incompetencia” del Supremo

El futuro judicial de Jair Bolsonaro sigue abierto. Este miércoles 10 de septiembre, el juez Luiz Fux, integrante de la Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil , sostuvo que el tribunal carece de competencia para juzgar al expresidente y pidió la anulación del proceso.

Su postura contrasta con la de los dos magistrados que ya habían votado a favor de una condena, mientras aún restan otros dos por pronunciarse, ambos designados por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva .

Fux argumentó que la Corte Suprema solo puede procesar a exmandatarios por delitos cometidos durante su mandato.

El presunto intento de golpe de Estado del que Bolsonaro está acusado ocurrió el 8 de enero de 2023, cuando ya no ocupaba la presidencia. “El Supremo no tiene jurisdicción para juzgar este caso porque los acusados ya habían perdido sus cargos políticos”, afirmó.

De acuerdo con Luiz Fux, el caso de Jair Bolsonaro debería ser atendido por un tribunal de menor nivel y no la Corte Suprema. “Al contrario del Poder legislativo o el Ejecutivo, no compete a esta corte hacer un juicio político”, insistió el magistrado.

Luiz Fux también afirmó que no se dio el tiempo a la defensa para preparar su caso, señalando que la investigación generó alrededor de 70 terabytes de documentos, lo cual calificó de “tsunami de datos” y “vertido de documentos”.

“No soy un experto en esta materia, pero el volumen alcanzó los 70 terabytes, lo que me pareció increíble, porque son miles de millones de páginas. Sin embargo, no fue hasta el 30 de abril de 2025 cuando se dictó una resolución que concedía acceso a los medios de comunicación y al material incautado durante la fase de investigación”, afirmó.

Fux El juez de la Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil Luiz Fux. EFE

Dos jueces aún deben votar, ambos fueron nombrados por Lula

Bolsonaro, está acusado de cinco delitos: organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho; golpe de Estado; daños calificados como violentos y grave amenaza a la propiedad federal, causando daños considerables a la víctima; y daños a bienes declarados.

Los hechos se remontan al 8 de enero de 2023, cuando Bolsonaro supuestamente intentó orquestar un golpe de Estado para impedir el regreso al Ejecutivo del Lula da Silva.

Jair Bolsonaro siempre ha negado las acusaciones.

Suprema-Corte-Brasil Integrantes de la Policía custodian frente al Supremo Tribunal Federal este miércoles, en Brasilia (Brasil). EFE

La recta final del juicio abrió el pasado 2 de setiembre. Desde entonces, dos jueces de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes y Flávio Dino, ya votaron a favor de una condena de Jair Bolsonaro.

A diferencia de Fux, los dos jueces, al igual que la Fiscalía, consideran que la trama golpista comenzó en realidad en junio de 2021, con una dura campaña contra las instituciones dirigida por Bolsonaro desde el poder, y que los sucesos de enero de 2023 fueron solamente una etapa de la conspiración.

Ahora quedan dos jueces por votar, ambos fueron nombrados por el presidente Lula. Tienen hasta el próximo viernes 12 de septiembre para pronunciarse.

Para que Bolsonaro sea condenado, se necesitan al menos tres de cinco votos a favor.

Con Reuters y EFE

FUENTE:FRANCE24