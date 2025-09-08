  • Cotizaciones
    Seguidores de Jair Bolsonaro vuelven a manifestarse por su amnistía en Río de Janeiro

    Miles de seguidores de Jair Bolsonaro protestaron en Río de Janeiro para pedir una amnistía para el expresidente, acusado de golpismo por tratar de revertir la victoria de Lula da Silva en 2022. Los manifestantes llamaron también a Donald Trump a insistir en su presión económica contra Brasilia para detener el juicio.

    Partidarios de Jair Bolsonaro participan en una manifestación durante el Día de la Independencia en la playa de Copacabana, Río de Janeiro, Brasil, el 7 de setiembre de 2025.&nbsp;

    Partidarios de Jair Bolsonaro participan en una manifestación durante el Día de la Independencia en la playa de Copacabana, Río de Janeiro, Brasil, el 7 de setiembre de 2025. 

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Miles de personas se manifestaron este domingo en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, para expresar su apoyo al expresidente Jair Bolsonaro, en la recta final del juicio que enfrenta por su presunto intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022, en las que fue derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva.

    Los manifestantes reclamaron principalmente una amnistía para los condenados por los hechos del 8 de enero de 2023, así como para el propio Bolsonaro, cuya sentencia aún no ha sido dictada. “No hubo golpe en Río de Janeiro. El 8 de enero no existió, fue una persecución contra Bolsonaro. No hay golpe sin armas ni sin las Fuerzas Armadas. Estamos aquí luchando por un Brasil democrático y libre”, dijo a RFI uno de los asistentes.

    Leé además

    Fotografía general de la sesión del juicio por intento de golpe de Estado del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro este miércoles, en el Supremo Tribunal Federal en Brasilia (Brasil).
    Video
    Brasil

    Juicio por intento de golpe en Brasil: un acusado admite conspiración; Bolsonaro niega vínculos

    Por France 24
    El magistrado de la Suprema Corte de Brasil, Alexandre de Moraes, asiste al juicio por intento de golpe de Estado del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro este martes, en el Supremo Tribunal Federal en Brasilia (Brasil)
    Video
    Brasil

    Trama golpista intentó imponer “una dictadura” en Brasil: juez Moraes en recta final del juicio contra Bolsonaro

    Por France 24

    Durante la protesta se exhibieron banderas de Estados Unidos y carteles de agradecimiento al expresidente Donald Trump, a quien algunos manifestantes consideran un aliado clave frente a los jueces brasileños. Aseguran confiar en que la presión internacional contribuya a la liberación de Bolsonaro.

    “Creo en la fuerza de los estadounidenses. Ellos valoran la libertad y la libertad de expresión. Prefiero un veredicto ahora antes que una dictadura después y ver a Brasil convertido en Venezuela”, afirmó otro de los participantes.

    Embed - Día de Independencia de Brasil: entre desfile oficial y marchas bolsonaristas

    En Río de Janeiro, Joan Royo de RFI

    FUENTE:RFI

