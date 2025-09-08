Seguidores de Jair Bolsonaro vuelven a manifestarse por su amnistía en Río de Janeiro
Miles de seguidores de Jair Bolsonaro protestaron en Río de Janeiro para pedir una amnistía para el expresidente, acusado de golpismo por tratar de revertir la victoria de Lula da Silva en 2022. Los manifestantes llamaron también a Donald Trump a insistir en su presión económica contra Brasilia para detener el juicio.
Partidarios de Jair Bolsonaro participan en una manifestación durante el Día de la Independencia en la playa de Copacabana, Río de Janeiro, Brasil, el 7 de setiembre de 2025.
Miles de personas se manifestaron este domingo en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, para expresar su apoyo al expresidente Jair Bolsonaro, en la recta final del juicio que enfrenta por su presunto intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022, en las que fue derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva.
Los manifestantes reclamaron principalmente una amnistía para los condenados por los hechos del 8 de enero de 2023, así como para el propio Bolsonaro, cuya sentencia aún no ha sido dictada. “No hubo golpe en Río de Janeiro. El 8 de enero no existió, fue una persecución contra Bolsonaro. No hay golpe sin armas ni sin las Fuerzas Armadas. Estamos aquí luchando por un Brasil democrático y libre”, dijo a RFI uno de los asistentes.
Durante la protesta se exhibieron banderas de Estados Unidos y carteles de agradecimiento al expresidente Donald Trump, a quien algunos manifestantes consideran un aliado clave frente a los jueces brasileños. Aseguran confiar en que la presión internacional contribuya a la liberación de Bolsonaro.
“Creo en la fuerza de los estadounidenses. Ellos valoran la libertad y la libertad de expresión. Prefiero un veredicto ahora antes que una dictadura después y ver a Brasil convertido en Venezuela”, afirmó otro de los participantes.
