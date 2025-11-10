  • Cotizaciones
    lunes 10 de noviembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    La empresa del software espía Pegasus pasa a manos estadounidenses

    Es conocida sobre todo por su software espía Pegasus, que ha permitido espiar a miles de activistas, periodistas y políticos. El grupo israelí NSO pasará a manos estadounidenses. Sus compradores acaban de nombrar a su frente a un ex miembro de la administración Trump, David Friedman, que además fue embajador de Estados Unidos en Israel. El objetivo: limpiar la imagen del grupo, salpicada por uno de los mayores escándalos de ciberespionaje

    Celular con el logo de la empresa NSO, dueña del programa espía Pegasus.

    Celular con el logo de la empresa NSO, dueña del programa espía Pegasus.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    En julio de 2021, una amplia investigación de un consorcio de medios de comunicación sacó a la luz el “proyecto Pegasus”.

    Durante años, el grupo israelí NSO ha vendido a gobiernos de todo el mundo su software espía para penetrar a través de WhatsApp en cualquier teléfono y acceder a los mensajes, las fotos, el micrófono y la cámara sin que el usuario tenga que hacer nada.

    Leé además

    Rosalía presentó en México su nuevo disco, Lux.
    Video
    Música

    Rosalía sube a los cielos con su nuevo álbum ‘Lux’

    Por RFI
    Omar Paganini.
    Omar Paganini

    Paganini critica que el gobierno “guarde en un cajón” el ingreso de Uruguay al Acuerdo Transpacífico

    Por Redacción Búsqueda

    Hasta 50.000 personas, entre periodistas, activistas y responsables políticos, han sido espiadas de esta manera.

    Lista negra

    En Estados Unidos, NSO está incluida en la lista negra del Departamento de Comercio, y el uso de software espía fue prohibido por la administración federal a las agencias federales por Joe Biden en 2023. El pasado mes de mayo, el grupo israelí fue condenado a pagar cuatro millones de dólares en concepto de daños y perjuicios a Meta y a dejar de atacar WhatsApp.

    Hacer olvidar los escándalos

    Desde el inicio de sus problemas legales, la empresa ha atravesado dificultades financieras y ha cambiado de manos en varias ocasiones. La adquisición del grupo por parte de inversores estadounidenses tiene como objetivo hacer olvidar los escándalos. A la cabeza, David Friedman, un allegado de Donald Trump, pretende utilizar sus contactos para desarrollar sus servicios en la policía y los servicios de inteligencia estadounidenses.

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Caso Cardama

    Javier García como miembro interpelante por Cardama: en el Partido Nacional dicen que era la “única” opción

    Por Federico Castillo
    Medios públicos

    Secan archivó investigación al no acreditar que sus autoridades hayan “censurado” a panelista de ‘Buscadores’

    Por Nicolás Delgado
    Seguridad Pública

    Violencia en el fútbol: el Poder Ejecutivo prepara una normativa para accionar de oficio contra barras bravas

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Cardama

    Caso Cardama: mientras negociaba el contrato, el astillero intentó eliminar la exigencia de presentar una garantía

    Por Guillermo Draper

    Te Puede Interesar

    La percepción de los empresarios uruguayos sobre el entorno de negocios se deterioró. 

    Encuesta empresarial capta “moderado deterioro” del entorno de negocios; se quejan por “burocracia” y costos

    Por Redacción Búsqueda
    Ignacio García-Vidal, nuevo director de la Ossodre.
    Video

    El español Ignacio García-Vidal sustituirá a Nicolás Rauss en la Ossodre

    Por Javier Alfonso
    Álvaro Delgado y Valeria Ripoll en la noche del balotaje.

    Una autocrítica blanca “sin antropofagia”, con críticas a la gestión y con alarmas por el electorado joven

    Por Federico Castillo
    Peter Howitt, premio Nobel de Economía 2025.

    Premio Nobel de Economía Peter Howitt: la apertura comercial “es clave para la innovación”

    Por Iara Zinno