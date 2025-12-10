La hija de María Corina Machado recibe el Nobel de Paz en su nombre

El premio Nobel de la Paz, concedido a la opositora venezolana María Corina Machado, fue entregado a su hija Ana Corina Sosa Machado este miércoles, en ausencia de la galardonada, que no logró llegar a la ceremonia, pero se encuentra en camino hacia Oslo. “Mucha gente ha arriesgado su vida para que yo pueda llegar a Oslo”, dijo Machado. El presidente del Comité Noruego del Nobel instó a Maduro a abandonar su cargo

La hija de la ganadora del Premio Nobel de la Paz, Ana Corina Sosa, durante la entrega del Premio Nobel de la Paz en el Ayuntamiento de Oslo, Noruega, el este miércoles.

En una llamada con el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, divulgada por la organización justo antes de la gala, María Corina Machado se dijo “muy triste” y afirmó que "sentía mucho" no llegar a tiempo para la ceremonia.

“Si queremos tener democracia, debemos estar dispuestos a luchar por la libertad”, agregó en su discurso, que leyó su hija Ana Corina Sosa Machado, quien recogió el galardón en su nombre porque su madre no llegó a tiempo a Oslo para participar en la ceremonia. Su hija dijo que la Premio Nobel de Paz regresará a Venezuela "muy pronto".

Machado también denunció “el terrorismo de Estado” del gobierno de Nicolás Maduro y afirmó que hay que “estar dispuestos a luchar por la libertad”, en su discurso de aceptación del Nobel de la Paz, leído por su hija.

Aludiendo a los secuestros de personas, las torturas y la persecución de opositores, Machado denunció los “crímenes de lesa humanidad, documentados por las Naciones Unidas” y un “terrorismo de Estado, usado para enterrar la voluntad del pueblo”.

Piden la renuncia de Maduro El presidente del Comité Noruego del Nobel instó este miércoles al presidente venezolano, Nicolás Maduro, a aceptar los resultados de las elecciones de 2024 y renunciar a su cargo, durante la entrega del Nobel de la Paz a la opositora María Corina Machado, ausente.