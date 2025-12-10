La hija de María Corina Machado recibe el Nobel de Paz en su nombre

En una llamada con el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, divulgada por la organización justo antes de la gala, María Corina Machado se dijo “muy triste” y afirmó que "sentía mucho" no llegar a tiempo para la ceremonia.
El premio Nobel de la Paz, concedido a la opositora venezolana María Corina Machado, fue entregado a su hija Ana Corina Sosa Machado este miércoles, en ausencia de la galardonada, que no logró llegar a la ceremonia, pero se encuentra en camino hacia Oslo. “Mucha gente ha arriesgado su vida para que yo pueda llegar a Oslo”, dijo Machado. El presidente del Comité Noruego del Nobel instó a Maduro a abandonar su cargo
En una llamada con el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, divulgada por la organización justo antes de la gala, María Corina Machado se dijo “muy triste” y afirmó que "sentía mucho" no llegar a tiempo para la ceremonia.
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá
“Si queremos tener democracia, debemos estar dispuestos a luchar por la libertad”, agregó en su discurso, que leyó su hija Ana Corina Sosa Machado, quien recogió el galardón en su nombre porque su madre no llegó a tiempo a Oslo para participar en la ceremonia. Su hija dijo que la Premio Nobel de Paz regresará a Venezuela "muy pronto".
Machado también denunció “el terrorismo de Estado” del gobierno de Nicolás Maduro y afirmó que hay que “estar dispuestos a luchar por la libertad”, en su discurso de aceptación del Nobel de la Paz, leído por su hija.
Aludiendo a los secuestros de personas, las torturas y la persecución de opositores, Machado denunció los “crímenes de lesa humanidad, documentados por las Naciones Unidas” y un “terrorismo de Estado, usado para enterrar la voluntad del pueblo”.
El presidente del Comité Noruego del Nobel instó este miércoles al presidente venezolano, Nicolás Maduro, a aceptar los resultados de las elecciones de 2024 y renunciar a su cargo, durante la entrega del Nobel de la Paz a la opositora María Corina Machado, ausente.
“Señor Maduro: Debe aceptar los resultados electorales y renunciar a su cargo”, dijo Jørgen Watne Frydnes antes de ser interrumpido por un aplauso del público en la Municipalidad de Oslo.
“Debe sentar las bases para una transición pacífica hacia la democracia. Porque esa es la voluntad del pueblo venezolano. María Corina Machado y la oposición venezolana han encendido una llama que ninguna tortura, ninguna mentira y ningún miedo podrán apagar”, continuó.
FUENTE:RFI