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    La ONU denuncia la transmisión en vivo del fusilamiento de un condenado en EEUU

    El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos denunció este viernes como una forma de "tortura" la decisión anunciada por Estados Unidos de transmitir en vivo el fusilamiento de un condenado a muerte el 3 de diciembre

    ONU
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    "La retransmisión en directo de una ejecución equivale a una ejecución pública y vulneraría la prohibición absoluta de la tortura", dijo la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, para el que esta práctica constituye "una forma de trato o pena cruel, inhumano o degradante".

    Estados Unidos anunció el jueves que transmitirá en vivo el fusilamiento del condenado a muerte por una masacre en una base militar en 2009, dijo un funcionario del Pentágono el jueves.

    Nidal Hasan, expsiquiatra del Ejército de Estados Unidos, abatió a 13 personas en la base militar Fort Hood en 2009.

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    Su ejecución, prevista para el 3 de diciembre, será la primera que realicen las fuerzas armadas desde 1961, y la primera llevada a cabo por un pelotón de fusilamiento desde la Segunda Guerra Mundial.

    El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, declaró que la ejecución será "pública".

    Y "será transmitida en vivo. Se darán más detalles", señaló a la AFP el funcionario del Pentágono en condición de anonimato.

    Hegseth dijo al "influencer" y activista de derecha Jack Posobiec que un pelotón se encargará de cumplir con la orden de pena de muerte.

    "Será ejecutado por un pelotón de fusilamiento de soldados, como debe ser, y nos aseguraremos de que la gente pueda presenciarlo, que sea público", dijo Hegseth en un video compartido en X por varias cuentas oficiales del Pentágono.

    En un video separado, Posobiec preguntó al jefe del Pentágono si Hasan había hecho alguna petición final.

    "No me importa. Lo veremos el 3 de diciembre", dijo.

    La última ejecución militar en Estados Unidos fue en 1961, cuando John Bennett fue ahorcado por violación e intento de homicidio.

    FUENTE:RFI

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