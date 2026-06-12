La OIT adopta el primer convenio internacional para trabajadores precarizados de plataformas digitales

El acuerdo tiene como objetivo ampliar las protecciones laborales a millones de personas en todo el mundo que trabajan a través de plataformas digitales, en ámbitos como el reparto de comida y los servicios de transporte.

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Según el texto adoptado por los miembros de la OIT, el convenio se aplica a todos los trabajadores de plataformas, independientemente de su situación laboral.

Hasta ahora, las prácticas laborales han tenido dificultades para seguir el ritmo de los cambios drásticos en la forma en que trabaja la gente.

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El Banco Mundial estimó en 2023 que había hasta 435 millones de trabajadores de plataformas digitales (gig online) en el mundo, que en gran medida habían quedado fuera de las protecciones laborales habituales.

Las empresas que están detrás de las aplicaciones controlan este trabajo por encargo mediante algoritmos que asignan tareas, fijan la remuneración, evalúan el desempeño e incluso despiden a los trabajadores.

A pesar de controlar en gran medida las tareas y la remuneración, las plataformas suelen clasificar a los trabajadores como contratistas independientes y no como empleados.

Esto les permite, en muchos casos, ignorar aspectos como los requisitos de salario mínimo, la seguridad en el lugar de trabajo y el acceso a la seguridad social.

Punto de inflexión

El convenio marca “un punto de inflexión para los trabajadores de plataformas en todo el mundo”, afirmó Lena Simet, asesora principal de justicia económica de Human Rights Watch, que siguió las negociaciones.

Establecería “la primera norma mundial para proteger sus derechos y exigir responsabilidades a las plataformas de trabajo digitales”, señaló.

El convenio fue adoptado en la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en Ginebra.

El presidente de la conferencia, Juan Castillo, dijo: “Delegados, ¿puedo entonces considerar que la conferencia adopta el convenio en su totalidad? Adoptado”, declaró mientras hacía sonar el mazo.

La OIT es única en el sistema de las Naciones Unidas, ya que sus 187 Estados miembros están representados por igual por gobiernos, empleadores y trabajadores.

FUENTE:RFI