  • Cotizaciones
    sábado 20 de septiembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    La vida marina, más protegida: luz verde al tratado de la ONU para proteger los océanos

    El tratado de la ONU para proteger la diversidad marina en alta mar fue alcanzado el viernes 19 de setiembre después de que Marruecos y Sierra Leona ratificaran el acuerdo. Esto se logró al tocar el umbral de al menos 60 ratificaciones necesarias para promulgarlo como ley internacional

    El océano cumple un imponente rol en la economía y tradición de los países, hoy posicionándose como el primer aliado en la lucha contra el cambio climático

    El océano cumple un imponente rol en la economía y tradición de los países, hoy posicionándose como el primer aliado en la lucha contra el cambio climático

    FOTO

    Adrián Echverriaga
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Un tratado multinacional para proteger vastas extensiones de los océanos del mundo finalmente se convertirá en ley en enero de 2026. Los ambientalistas elogiaron su promulgación como crucial para salvaguardar los ecosistemas marinos.

    La decisión de Marruecos y Sierra Leona de unirse al tratado de las Naciones Unidas sobre alta mar alcanzó el umbral de al menos 60 ratificaciones necesarias para promulgarlo como derecho internacional.

    Leé además

    Asamblea General de la ONU.
    Video
    Naciones Unidas

    Desfinanciación, guerras y desprecio al multilateralismo: la ONU encara su peor crisis en décadas

    Por France 24
    Humo se eleva tras un ataque aéreo israelí en el norte de Gaza, visto desde el lado israelí de la frontera, al sur de Israel, el 17 de setiembre de 2025.
    Video
    Conflicto en Medio Oriente

    La ONU se prepara para debatir el futuro de Palestina tras nueva escalada en Gaza

    Por  France 24  y Redacción Búsqueda

    La ley tiene como objetivo proteger las áreas de biodiversidad en aguas de todo el mundo que se encuentran más allá de las zonas económicas exclusivas de los países.

    Los océanos, repletos de vida vegetal y animal, son responsables de crear la mitad del suministro de oxígeno del planeta y son vitales para combatir el cambio climático, afirman los conservacionistas.

    Pero esas mismas aguas se ven amenazadas por la contaminación y la sobrepesca. También enfrentan crecientes desafíos debido a la minería de aguas profundas, con una industria emergente que explora fondos marinos previamente intactos en busca de materias primas como níquel, cobalto y cobre.

    “El acuerdo, que abarca más de dos tercios del océano, establece normas vinculantes para conservar y utilizar de forma sostenible la biodiversidad marina”, afirmó el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres.

    La ley busca proteger las aguas internacionales, que constituyen alrededor del 60% de los océanos. Hasta ahora, solo el 1% de las aguas de alta mar contaba con estas garantías legales.

    El acuerdo entrará en vigor en 120 días. Sin embargo, Lisa Speer, quien supervisa el Programa Internacional de Océanos del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales, con sede en Estados Unidos, afirmó que no será hasta finales de 2028 o 2029 que se establecerán las primeras áreas protegidas.

    Áreas marinas valiosas y frágiles

    Los ambientalistas dicen que los ecosistemas marinos en alta mar deben ser protegidos porque son fuentes de oxígeno y limitan el calentamiento global al absorber una porción significativa del dióxido de carbono emitido por las actividades humanas.

    Una vez que el tratado se convierta en ley, un órgano de toma de decisiones tendrá que trabajar con un mosaico de organizaciones regionales y mundiales que ya supervisan diferentes aspectos de los océanos.

    Entre ellos se incluyen los organismos pesqueros regionales y la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, el foro en el que las naciones debaten sobre las normas propuestas para la industria minera de aguas profundas, que es perjudicial para el medio ambiente.

    Todavía no se han expedido licencias para la minería comercial en alta mar, pero algunos países han iniciado o se están preparando para iniciar exploraciones en aguas dentro de sus propias zonas económicas exclusivas.

    El tratado también establece principios para compartir los beneficios de los llamados recursos genéticos marinos recolectados en aguas internacionales, un punto conflictivo en las prolongadas negociaciones.

    Los países en desarrollo, que a menudo carecen de fondos para expediciones de investigación, han luchado por el derecho a compartir beneficios. Esperan no quedarse atrás en lo que muchos consideran un enorme mercado futuro de recursos genéticos, codiciado por las compañías farmacéuticas y cosméticas.

    Hacia una “ratificación global”

    A mediados de setiembre, 143 países habían manifestado su apoyo al tratado -aunque solo 60 lo han ratificado- y los conservacionistas de los océanos están presionando para que más países lo ratifiquen.

    “Es realmente importante que avancemos hacia una ratificación global o universal para que el tratado sea lo más efectivo posible”, dijo Rebecca Hubbard, quien encabeza la coalición High Seas Alliance, instando a los pequeños Estados insulares, los países en desarrollo e incluso los países sin litoral a unirse.

    Tales esfuerzos pueden encontrar resistencia por parte de grandes potencias marítimas e industriales, como Rusia, con el presidente Vladimir Putin, y Estados Unidos, con Donald Trump.

    Moscú, que no ha firmado ni ratificado el tratado, consideró inaceptables algunos de sus elementos. Washington firmó el tratado durante la presidencia de Joe Biden, pero es poco probable que la segunda Administración Trump lo ratifique.

    Con AFP

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    Intendencia de Montevideo

    Tensión en la Junta Departamental de Montevideo por déficit de casinos municipales y Kibón

    Por Lucía Cuberos
    Ley de Presupuesto

    Se intensifican los reparos políticos y empresariales a cambios impositivos del Presupuesto

    Por Redacción Búsqueda
    Trabajo

    Extrabajadores de Alorica y Fuecys alertaron en el Parlamento por el impacto de la IA en el empleo

    Por José Frugoni
    Desayunos Búsqueda

    Álvaro Delgado descarta competir en 2029: “Yo ya fui candidato”

    Por Federico Castillo

    Te Puede Interesar

    Terminal de Navíos en Nueva Palmira.

    Presentan demanda por US$ 290 millones contra accionista mayoritaria de Navios y los directores de la compañía

    Por Guillermo Draper
    El Ministerio del Interior prevé integrar al sector privado en su Plan Nacional de Seguridad Pública.

    El Ministerio del Interior buscará aprovechar el aporte de guardias privados en operativos de la Policía

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Ministro Gabriel Oddone. 

    Fitch ratifica nota a Uruguay, señala “amplia continuidad política” y proyecta consolidación fiscal lenta

    Por Ismael Grau
    El Convenio de Minamata busca reducir y, en última instancia, eliminar el uso del mercurio, un metal pesado considerado altamente tóxico para la salud humana y los ecosistemas

    Embajada de Estados Unidos transmitió preocupación al gobierno por el posible incumplimiento de un convenio internacional sobre mercurio

    Por  Lucía Cuberos  y Guillermo Draper